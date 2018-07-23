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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان کرمانشاه خبر داد

تجلیل از ۶۲ اثر برگزیده جشنواره استانی امام رضا(ع)

تجلیل از ۶۲ اثر برگزیده جشنواره استانی امام رضا(ع)

کرمانشاه_ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: از ۶۲ اثر برگزیده در ۸ بخش جشنواره استانی امام رضا(ع) تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره استانی امام رضا(ع) امروز دوشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری شماره ۴ کرمانشاه برگزار شد.

مهناز فتاحی در این مراسم اظهار داشت: امسال شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در ۸ بخش از جمله کاردستی، کتابسازی، تمبر و کارت پستال سازی، نامه ای با امام رضا(ع)، خاطرات زیارت، سرود و پویا نمایی برگزار شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه افزود: در این راستا از ۴۰ مرکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی ۱۲۳ اثر برگزیده شدند.

فتاحی تصریح کرد: از این تعداد در گروههای سنی ۸ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ سال از هر گروه ۸ نفر انتخاب شدند که ۳ نفر برگزیده و ۵ نفر شایسته تقدیر هستند.

در پایان این مراسم در مجموع از ۶۲ اثر برگزیده در ۸ بخش اعلام شده تقدیر بعمل آمد.

کد مطلب 4354677

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