رئیس جمهوری شیلی به آلمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، «روبرتو آمپوئرو» وزیر خارجه شیلی در گفتگو با روزنامه دی ولت اظهار داشت: ««سباستین پینه را» رئیس جمهوری شیلی قرار است اواسط ماه اکتبر به منظور دیدار و گفتگو با مقامات آلمان راهی برلین شود.

وزیر خارجه شیلی در ادامه افزود: آلمان همواره از شرکای استراتژیک برای آمریکای جنوبی به شمار می آید، به همین منظور در انتظار ایفای نقش محوری برلین در برقراری ثبات در این منطقه هستیم.

شیلی کشوری در آمریکای جنوبی و یکی از اعضای سازمان ملل،اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است.

امروزه کشور شیلی با توجه به رشد و توسعه پایدار در شاخص‌هایی همانند توسعه انسانی، رقابت‌پذیری در تجارت و اقتصاد، آزادی اقتصادی و رشد درآمد سرانه یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورها در آمریکای لاتین به‌شمار می‌آید.