بیش از ۷۴ هزار تلقیح مصنوعی دام در آذربایجان غربی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، داود قربان نژاد در دوره بازآموزی مأموران تلقیح مصنوعی در استان، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره بازآموزی مهارت مأموران تلقیح مصنوعی، بیان مسائل و مشکلات، استفاده از روش‎های نوین و و کسب مهارت‎های لازم است، افزود: با استفاده از تلقیح مصنوعی، سریع تر می توان صفات مطلوب دام را انتقال داده و گله را اصلاح کرد.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی ۱۲۰ مأمور تلقیح مصنوعی مشغول فعالیت هستند، گفت: عملکرد مطلوب این افراد منجر به افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی منطقه شده وبه منظور ارزیابی مهارت مأموران تلقیح مصنوعی و تمدید گواهی فعالیت آن‎ها در پایان این دوره آزمون کتبی از ماموران تلقیح مصنوعی حاضر در این دوره برگزار خواهد شد.

قربان نژاد با تاکید براهمیت اصلاح نژاد دام ، ابراز امیدواری کرد که در اینده نزدیک با راه اندازی سامانه جامع تلقیح مصنوعی، برنامه ریزی مطلوبی در زمینه ارتقای سطح تلقیح و پروژه های اصلاح نژادی در استان داشته باشیم .

رئیس گروه تکنیکهای تولید مثل مرکز اصلاح نژاد دام و مسئول شبکه تلقیح مصنوعی کشور نیز در این دوره بازآموزی گفت: تلقیح مصنوعی تنها راه حصول حد اکثر بازده ژنتیکی و حداقل سازی بیماریهای تولید مثلی است.به علاوه تلقیح مصنوعی جایگزین اقتصادی و مقرون به صرفه ای برای تلقیح طبیعی است، بدون اینکه خطرات و آسیبهای نگهداری گاونر را به همراه داشته باشد.

حسن چراغی خاطرنشان کرد: یکی از روش های اصلاح نژاد در حیوانات، استفاده از دام های برتر با تولید بالا است و برای دستیابی به این هدف، تلقیح مصنوعی بهترین و آسان ترین روش است.

وی بهره وری ژنیتیکی ، کنترل بیماری ها ، صرفه جویی در هزینه ها ، ایمنی ، قابلیت انعطاف در انتخاب اسپرم، حمل ونقل آسان و مدیریت باروری را از مزایای تلقیح مصنوعی عنوان کرد.

رئیس گروه تکنیکهای تولید مثل مرکز اصلاح نژاد دام و مسئول شبکه تلقیح مصنوعی کشور ادامه داد: طبق اخرین امار در حدود ۱۹۲۰ نفر مأمور مجوزدارتلقیح مصنوعی در کشور مشغول فعالیت هستند.