به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود ابطحی در جلسه علنی امروز در طرح پرسش از وزیر مسکن افزود: باید در 10 سال آینده به طور متوسط 4/1 میلیون خانه ساخته شود و مشکلات مسکن مشکلاتی نیست که شما به وجود آورده باشید چرا که وقتی شما مصوبه می دهید که بانک ها 18 میلیون وام بدهد و زمین به قیمت روز و مزایده عرضه می شود .

وی افزود: مسئله مسکن در طول 24 سال گذشته تبدیل به یک بحران شده و اگر آن را حل نکنیم با مشکل مواجه می شویم.

نماینده خمینی شهر در پایان تصریح کرد: 40 هزار بافت فرسوده در شهرها بدون احتساب حاشیه نشین ها، عملا غیر قابل استفاده است و همچنین 700 هزار تقاضا وجود دارد.