  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

نماینده خمینی شهر در پرسش از وزیر مسکن:

باید طرحی نو اندیشید/ سیاست‌های موجود بحران مسکن را حل نمی‌کند

باید طرحی نو اندیشید/ سیاست‌های موجود بحران مسکن را حل نمی‌کند

سید محمود ابطحی گفت:سیاست های موجود سیاست هایی نیست که بحران موجود مسکن را حل کند و اعتقاد دارم باید طرحی نو اندیشید و نمی توان با این شیوه مشکل مسکن را حل کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود ابطحی در جلسه علنی امروز در طرح پرسش از وزیر مسکن افزود: باید در 10 سال آینده به طور متوسط 4/1 میلیون خانه ساخته شود و مشکلات مسکن مشکلاتی نیست که شما  به وجود آورده باشید چرا که وقتی شما مصوبه می دهید که بانک ها 18 میلیون وام بدهد و زمین به قیمت روز و مزایده عرضه می شود .

وی افزود: مسئله مسکن در طول 24 سال گذشته تبدیل به یک بحران شده و اگر آن را حل نکنیم با مشکل مواجه  می شویم.

نماینده خمینی شهر در پایان تصریح کرد: 40 هزار بافت فرسوده در شهرها بدون احتساب حاشیه نشین ها، عملا غیر قابل استفاده است و همچنین 700 هزار تقاضا وجود دارد.

کد مطلب 435470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه