به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهوری منتخب مکزیک، در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از وی خواست هرچه زودتر تکلیف مذاکرات نفتا را مشخص کند. وی همچنین گفت به دلیل آنکه هردو نفر آنها از سابقه ضدیت با سیاستمداران سنتی برخوردار هستند، احتمالاً از پس همکاری با یکدیگر برخواهند آمد.

به گفته اوبرادور، هدف دولت آتی این کشور آغاز فصل جدیدی از روابط میان مکزیک و آمریکا است که مبتنی بر احترام متقابل باشد.

این درحالی است که ترامپ در مسائل تجاری و مهاجرت، موضع سختی در قبال مکزیک اتخاذ کرده است.

اوبرادور در نامه خود خطاب به ترامپ می‌نویسد: در میان‌مدت و بلندمدت، تشدید عدم اطمینان (در روابط تجاری) مانع از سرمایه‌گذاری شده و رشد اقتصادی را به چالش می‌کشد.

نکته جالب آن که بعد از گذشت ۱۰ سال، نخستین بار است که یک حکومت چپگرا در مکزیک به قدرت رسیده- مسئله‌ای که به مذاق واشنگتن خوش نخواهد آمد.

گفتنی است ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید خواستار تجدید نظر در پیمان تجارت آزاد نفتا شد که میان آمریکا، مکزیک و کانادا وجود دارد.