حق گرایی زمینه ساز اقتدار ملی است

حجت الاسلام محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علیمه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دین به دنبال مسائل ملی به صورت محض نیست، اظهار داشت: دین به دنبال این است که از حق دفاع و با آموزه های دینی خود با ظلم و ستم مبارزه کند.

وی در ادامه گفت: اگر ملتی حق گرا شد، آموزه ها و معارف دینی قویترین مطالب را در این راستا دارد و اگر باطل گرا شد ملت به همان اندازه که در اقتدار ملی آن می کوشیده به همان نسبت در تضعیف اقتدار ملی می کوشد. از این رو دین به دنبال اقتدار حق و تضعیف باطل است.

حجت الاسلام محمد حسن نبوی با بیان اینکه جامعه اگر حق گرا شد دین قویترین آموزه های دینی را دارد، تصریح کرد: در طول تاریخ زمانی که دین وارد معادلات و عرصه سیاسی شد، قویترین وسیله برای دفاع از اقتدار ملت در چارچوب حق گرایانه بود که نمونه های بارز آن را می توان در انقلاب اسلامی ایران، در عراق و در لبنان یافت.

وی یادآور شد: افرادی که دین گرا هستند با آموزه های دینی قویترین شیوه را در اقتدار ملی دارند، یعنی افراد حق گرا اقتدار ملی را بر اساس حق انجام می دهند.

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علیمه قم با تأکید بر این نکته که ایران اسلامی مقابل قدرت آمریکا قرار گرفته است، تصریح کرد: وجود گرایشهای حق گرایانه به آنها انگیزه می دهد که مقابل ابرقدرت دنیا بایستند و اکثر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهند.

وی در ادامه انگیزه ملت حق گرا را در مقابل ظلم و ستم بسیار بالا خواند و گفت: اگر ملت ایران این انگیزه عاشورایی را نداشته باشد، پایگاه نیرومندی در مقابل استثمارگران و چپاولگران بین المللی نخواهد داشت، بی تردید حق گرایی ملت زمینه ساز اقتدار آنها را فراهم می آورد.