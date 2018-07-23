به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی آنچه که در قانون به دنبال اعلامی که رئیس جمهور در دهه فجر۹۶ در آغاز طرح ملی بازآفرینی امید داشتند، آمده بود تهیه شده و در خردادماه آیین نامه تصویب شد، اظهار داشت: تمایز جدی طرح با آنچه در قبل انجام می شده این است که تاکید بر محله محور بودن است و تاکید بر نقش بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: وظایف دستگاه های دولتی و شهرداری ها، همه تسهیلات لازم در کم کردن هزینه ها و در اختیار قرار دادن زمین های دولتی و تسهیلات برای خانه اولی ها که نیمه دوم واحدهای تولید شده را در اختیار قرار خواهند گرفت، در آیین نامه دیده شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در لرستان جلسات ستاد بازآفرینی شهری به طور منظم تشکیل شده است و در ۴ محله خرم آباد شناسایی زمین صورت گرفته است، افزود: در یکی از محلاتی که سکونتگاه غیررسمی است طرح ابتکاری برای جابه جایی ساکنین در نظر گرفته شده است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه استاندار به عنوان مقام عالی استان و رئیس ستاد بازآفرینی شهری اختیار دارند در مورد همه زمین های دولتی تصمیم گیری کنند، مجوز قانونی این مطلب هم وجود دارد، ادامه داد: نکته مهم تسریع در کار است، قرار شد ظرف یک ماه مسائل نهایی شوند و همه زمین های دولتی شناسایی شوند و برای حضور توسعه گرها و شرکت های بالقوه و بالفعل در این زمینه فراخوان داده شود.

وی با بیان اینکه باید تخصیص یک به یک زمین در محلات صورت گیرد، ان شاء الله با تخصیص زمین شاهد یک جنب و جوش اشتغال آفرین در بخش ساخت و ساز استان شویم، تصریح کرد: ده ها هزار شغل در این رابطه می تواند شکل بگیرد، البته هدف اصلی امنیت جانی مردم و عبرتی است که باید از زلزله هایی که رخ داد، آموخته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بافت های ناکارآمد ما آسیب پذیری جانی جامعه را بالا می برد، افزود: حتما باید طی ۴ تا ۵ سال آینده به این مسئله خاتمه دهیم، زمانبندی که شده در همین رابطه است، هدف گذاری ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سال را کرده ایم.

نهاوندیان با اشاره به اینکه امیدواریم ظرف ماه آینده آغاز طرح را در لرستان داشته باشیم، ادامه داد: کار باید سرعت بیشتری پیدا کند، در جلسه با رئیس جمهور هم از همه دستگاه ها خواسته شد همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تعیین و در اختیار دادن زمین های دولتی را بیشتر کنند، مهلت یک ماهه هم تعیین شد، این کار اگر انجام شود شاهد یک جهش خواهیم بود.