اسدالله احمدی ونهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به مشکلات هنرمندان نقره کار در زمینه تعرفه واردات نقره خام و ارزش افزوده ۹ درصدی در این ارتباط اظهار داشت: ماخذ تعرفه واردات شمش نقره و طلا صفر درصد است اما به موجب قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۹ درصد ارزش افزوده و عوارض شهرداری از کالاهای وارداتی از جمله شمش طلا و نقره دریافت و به حساب خزانه واریز می شود.

وی افزود: بر این اساس تغییر در میزان دریافت ارزش افزوده و عوارض شهرداری نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دارد چراکه گمرک تنها مجری اجرای قوانین تصویب‌نامه ها و بخشنامه های مصوب است.

امکان ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به جای ارزش افزوده ۹ درصدی

مدیرکل گمرک استان اصفهان با توجه به اینکه بیشترین هنرمندان نقره‌کار کشور در اصفهان فعالیت دارند در ارتباط با تسهیلات در راستای حمایت از این هنرمندان، ابراز داشت: گمرک جهت حمایت از تولید داخلی و صادرات، رویه ورود موقت را دارد بدین ترتیب که در صورت واردات شمش نقره به منظور صادرات، به جای ۹ درصد ارزش افزوده به همان میزان ضمانت نامه بانکی معتبر مدت دار از هنرمندان این عرصه دریافت و پس از صادرات مصنوع نقره، ضمانت نامه به آنها مسترد می‌شود.

وی با توجه به صحبت‌هایی پیرامون اینکه عدم تسهیل در کار نقره‌کاران موجب ورود نقره قاچاق به کشور می‌شود، در ارتباط با میزان واردات قاچاق نقره در اصفهان در سال جاری بیان داشت: در خصوص میزان قاچاق نقره متولی ارائه آمار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که دبیرخانه آن در استانداری مستقر است.

بیشترین میزان تولید نقره کشور توسط هنرمندان اصفهانی انجام می‌شود

احمدی ونهری در ارتباط با امکان اصلاحات قانونی برای تسهیل کار هنرمندان نقره‌کار اصفهانی، ابراز داشت: با توجه به اینکه بیشترین میزان تولید نقره در کشور توسط هنرمندان استان اصفهان صورت می گیرد پیشنهاد می‌کنیم اتحادیه مربوطه با مکاتبه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار تسهیل بیشتر قوانین در این خصوص شوند.

امکان خروج ۳ کیلو نقره همراه هر مسافر از کشور

وی اضافه کرد: لازم است به این مطلب اشاره کنم که هر مسافر می تواند به میزان سه کیلو گرم نقره ساخته از کشور خارج کند و بیشتر آن نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد.