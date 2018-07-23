خون شیعه و سنی در دفاع از اسلام در هم آمیخته شد

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی شهادت مظلومانه چند تن از نیروهای مرزی کشور در درگیری با گروه تروریستی «پژاک» در منطقه غرب کشور، طی بیانیه‌ای این حرکت مذبوحانه را شدیدا محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و لا تَحسَبَنّ الّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ الله أمواتاً بَل أحیاء عند ربِّهم یُرزَقون»

«در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری مسلمین در جای جای بلاد اسلامی از فلسطین و سوریه تا بحرین و یمن پنجه در پنجه اذناب و مزدوران استکبار انداخته و مقاومت جانانه می‌کنند و از سویی هزاران هزار زن و کودک و غیرنظامی از شیعه و سنی بدست جنایتکاران منطقه به خاک و خون کشیده می‌شوند، حادثه شهادت نیروهای مرزی سپاه و بسیج در منطقه غرب کشور داغی دیگر بر جان‌ها نهاد و با شهادت این عزیزان که بعضی شیعه و برخی دیگر اهل سنت بودند، تشت رسوایی کسانی که با ادعای حمایت از یک مذهب در آتش اختلاف می‌دمیدند از بام افتاد و نقاب تزویر از چهره‌شان کنار رفت.

در این حادثه خون شیعه و سنی در دفاع از کیان حکومت اسلام در هم آمیخته شد که ان‌شاءالله درخت‌های تنومندی را برای آینده‌ اسلام آبیاری خواهد کرد.

از کشورهای همجوار که داعیه اسلام‌خواهی نیز دارند انتظار می‌رود بیش از پیش به مراقبت و محافظت از مرزها پرداخته و اجازه ندهند مزدوران آمریکا و اسرائیل به آسانی امنیت کشورهای مسلمان را به مخاطره بیاندازند.

ان‌شاءالله دست انتقام الهی باردیگر از آستین بسیجیان و پاسداران سلحشور سپاه اسلام بیرون خواهد آمد و بنیان تروریسم را برخواهد کند. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکومیت شدید این حرکت مذبوحانه، مقام شامخ شهدای این حادثه را گرامی می‌دارد و از خداوند منّان مسئلت دارد این شهیدان سرافراز را با نبی‌مکرم اسلام(ص) محشور بفرماید.»

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۱۳۹۷/۰۵/۰۱