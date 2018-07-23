به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، دانشجویان رشته های پرستاری، بهداشت عمومی و بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی به همراه تعدادی از مربیان و اساتید خود فعالیت های بهداشتی و فرهنگی خود را در قالب اردوی جهادی در روستاهای محروم بخش صفائیه این شهرستان آغاز کردند.

دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در مورد اهداف، کیفیت و اهمیت اردوهای جهادی گفت: اردوهای جهادی دانشجویان از سال ۱۳۸۲ در کشور آغار شده و از اهمیت خاصی برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز در انجام آن به نحو احسن تاکید دارند.

وی افزود: اردوی جهادی فرهنگی و سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی نیز با حضور جمعی از دانشجویان بسیجی و برتر رشته های پرستاری، بهداشت محیط و بهداشت عمومی به همراه جمعی از مربیان و اساتید با هدف ارائه خدمات بهداشتی، پایش سلامت، بهداشت محیط، آموزش سلامت و اجرای برنامه های فرهنگی به ساکنان مناطق کم برخوردار، در روستاهای بخش صفائیه شهرستان خوی به مدت یک هفته برگزار می شود.

تبریزی یادآور شد: در این اردو ۲۶ نفر از استعدادهای برتر و دانشجویان در دو گروه خواهران و برادران حضور دارند و خدماتی در حوزه های سلامت، بهداشت، فرهنگی و آموزشی به مردم منطقه ارائه خواهند داد. همچنین در این اردو در بخش فرهنگی نیز کلاسهای قرآن ، نقاشی و آموزش بهداشت برگزار خواهد شد.