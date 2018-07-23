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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

آغاز فعالیت‌های جهادی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

آغاز فعالیت‌های جهادی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

فعالیت‎های جهادی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی در قالب اردوی جهادی در مناطق محروم این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، دانشجویان رشته های پرستاری، بهداشت عمومی و بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی به همراه تعدادی از مربیان و اساتید خود فعالیت های بهداشتی و فرهنگی خود را در قالب اردوی جهادی در روستاهای محروم بخش صفائیه این شهرستان آغاز کردند.

دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در مورد اهداف، کیفیت و اهمیت اردوهای جهادی گفت: اردوهای جهادی دانشجویان از سال ۱۳۸۲ در کشور آغار شده و از اهمیت خاصی برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز در انجام آن به نحو احسن تاکید دارند. 

وی افزود: اردوی جهادی فرهنگی و سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی نیز با حضور جمعی از دانشجویان بسیجی و برتر رشته های پرستاری، بهداشت محیط و بهداشت عمومی به همراه جمعی از مربیان و اساتید با هدف ارائه خدمات بهداشتی، پایش سلامت، بهداشت محیط، آموزش سلامت و اجرای برنامه های فرهنگی به ساکنان مناطق کم برخوردار، در روستاهای بخش صفائیه شهرستان خوی به مدت یک هفته برگزار  می شود.

تبریزی یادآور شد: در این اردو ۲۶ نفر از استعدادهای برتر و دانشجویان در دو گروه خواهران و برادران حضور دارند و خدماتی در حوزه های سلامت، بهداشت، فرهنگی و آموزشی به مردم منطقه ارائه خواهند داد. همچنین در این اردو در بخش فرهنگی نیز کلاسهای قرآن ، نقاشی و آموزش بهداشت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4354774

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