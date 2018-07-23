اقامه نماز صبح در مساجد استان زنجان خوب نیست

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه اقامه نماز صبح در مساجد استان خوب نیست، ابراز کرد: آمار مساجدی که نماز صبح را برگزار می‌کنند و ۴۵ مسجد بوده و بسیار پایین است.