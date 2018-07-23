اقامه نماز صبح در مساجد استان زنجان خوب نیست

حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر بر اقامه نماز صبح در مساجد استان زنجان تأکید کرد و گفت: متأسفانه اقامه نماز صبح در مساجد زنجان بسیار کمرنگ است و باید زیرساخت لازم برای اقامه نماز جماعت در مساجد استان فراهم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه اقامه نماز صبح در مساجد استان خوب نیست، ابراز کرد: آمار مساجدی که نماز صبح را برگزار میکنند پایین است.
صفی یاری از برگزاری نماز صبح تنها در ۴۵ مسجد استان زنجان خبر داد و گفت: زنجان شهر حسینی و هیئتی است و باید برگزار نماز صبح باقوت بیشتری برگزار شود.
وی ابراز کرد: نماز ابراز بسیار مهم در جلوگیری از کاهش آسیبهای اجتماعی است و در این میان سازمان تبلیغات اسلامی زنجان نسبت به ترویج نماز در جامعه تأکید جدی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نماز ستون دین است و باید برای تقویت این فریضه مهم در جامعه برنامهریزی شود چراکه توجه به بحث نماز باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
صفی یاری تصریح کرد: امروز در این برهه زمانی که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده توجه به نماز باید بیشتر موردتوجه باشد.
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