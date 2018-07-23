احتمال غیبت کاپیتان ایران برابر کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، امیرحسین اسفندیار دریافت کننده و کاپیتان تیم والیبال جوانان صبح امروز دچار ضعف بدنی شدید شده و در فاصله چند ساعت مانده به بازی حساس با کره جنوبی در مسابقات قهرمانی آسیا وضعیت مناسبی ندارد.

کادر پزشکی تیم اقدامات درمانی لازم را انجام داده و فعلا اسفندیار زیر سرم است.

با این حال کادر فنی و پزشکی تیم از احتمال غیبت این بازیکن تاثیرگذار در ترکیب تیم جوانان در بازی امروز برابر کره جنوبی خبر می دهند. همه چیز به بهبود حال این بازیکن در ساعات آینده بستگی دارد.

دیدار تیم های ایران و کره جنوبی از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از ساعت ۱۴ امروز به وقت محلی (۱۵:۳۰) به وقت تهران آغاز می شود.