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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

عملیات گروهک های تروریستی مورد قبول هیچ جامعه بشری نیست

عملیات گروهک های تروریستی مورد قبول هیچ جامعه بشری نیست

سنندج - نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: عمل تروریست ها و کشتن سربازان مورد قبول هیچ جامعه بشری و دینی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در مراسم ترحیم شهدا حادثه تروریستی مریوان که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، گفت: این شهیدان به دست جانیان و کسانی جانشان را از دست دادند که عمل آنها را هیچ جامعه بشری و دینی قبول نمی کند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: باید دست مادران و پدران شهیدان را برای تربیت چنین فرزندانی بوسید زیرا کسانی را تربیت کرده اند که از خاک وطن دفاع می کنند.

وی افزود: آنها جان خود را فدا کردند اما اجازه دست درازی دشمن به خاک وطن را ندادند و این از جانب خداوند بسیار ارزشمند است.

ماموستا رستمی گفت: صبر، استقامت و ایثارگری شهیدان باید به الگویی در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: شهیدان بهترین معامله را با خداوند انجام دادند و به راستی هیچ کس تا به حال نتوانسته چنین معامله ای را با پروردگار انجام دهد.

کد مطلب 4354786

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