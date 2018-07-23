عملیات گروهک های تروریستی مورد قبول هیچ جامعه بشری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در مراسم ترحیم شهدا حادثه تروریستی مریوان که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، گفت: این شهیدان به دست جانیان و کسانی جانشان را از دست دادند که عمل آنها را هیچ جامعه بشری و دینی قبول نمی کند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: باید دست مادران و پدران شهیدان را برای تربیت چنین فرزندانی بوسید زیرا کسانی را تربیت کرده اند که از خاک وطن دفاع می کنند.

وی افزود: آنها جان خود را فدا کردند اما اجازه دست درازی دشمن به خاک وطن را ندادند و این از جانب خداوند بسیار ارزشمند است.

ماموستا رستمی گفت: صبر، استقامت و ایثارگری شهیدان باید به الگویی در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: شهیدان بهترین معامله را با خداوند انجام دادند و به راستی هیچ کس تا به حال نتوانسته چنین معامله ای را با پروردگار انجام دهد.