به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در رقابتهای آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان جهان تیم آبهای آرام ایران با ۸ قایقران عازم بلغارستان شد.

این تیم با ترکیب محمدنبی رضایی، امید احمدی، پوریا شریفی، عرفان زنده پی، ساجده تبریزی، کیانا کمال زاده، پریسا محمدزاده و مائده شورگشتی به این رقابتها اعزام شد.

حسین ملکی، ایمان پورعزیز و نوشین قلیچی پور کادر فنی تیم ملی را در این مسابقات تشکیل می دهند.

مژده قلمبر داور بین المللی آبهای آرام نیز برای قضاوت در این رقابت ها عازم بلغارستان شده است.

مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان جهان ۴ تا ۷ مردادماه در شهر پلودیو کشور بلغارستان برگزار می شود.