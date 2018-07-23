اجرای طرح بازآفرینی شهری در ۱۳۰۰ محله کشور طی برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، عشایری در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه کل بافت های هدف طرح بازآفرینی شهری دو هزار و ۷۰۰ محله است، اظهار داشت: این طرح حدود ۱۴۱ هزار هکتار اراضی شهری را در ۵۴۳ شهر به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۹ میلیون نفر در این بافت ها زندگی می کنند، گفت: برای اجرای طرح بازآفرینی شهری تکلیف ما در برنامه ششم توسعه حدود ۲۷۰ محله در سال است، در این برنامه هزار و ۳۳۴ محله با ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چهار فعالیت در برنامه بازآفرینی شهری پیش بینی شده است، گفت: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی، توان افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنین هدف طرح، مشارکت عمومی مردم و همچنین نوسازی و مقاوم سازی مسکن در این رابطه پیگیری می شود.

عشایری با تاکید بر اختصاص اراضی دولتی برای اجرای این طرح، عنوان کرد: برنامه ما در این زمینه ۱۰۰ هزار واحد بود که رئیس جمهور دستور دادند که این عدد به ۲۰۰ هزار واحد برسد.