۳۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری مشارکت مردمی در بشاگرد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، امید ذاکری بیان داشت: با توجه به اثرات عملی سازه های آبخیزداری در حفظ خاک و ایجاد اشتغال مولد و همچنین خلق منابع آبی جدید و تامین آب در شهرستان بشاگرد تامین کسری آب بیش از ۴۰ روستا و دو شهر در این شهرستان توسط چاهک حفر شده در پایین دست سازه آبخیزداری کاهکن در بالادست شهر گوهران توسط منابع طبیعی هرمزگان اجرا شد.

وی عنوان کرد: همچنین طرح در حال اجرای آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان بشاگرد از سازه آبخیزداری تنگ سهران و همچنین در حوزه ایجاد اشتغال کمک به توسعه احداث سازه های کوچک مشارکتی آبخیزداری بر مبنای دانش بومی منطقه که منجر به ترسیب خاک در سراب این سازه ها و استحصال اراضی جدید به طور میانگین ۵۰۰ متر مربع به ازای هر سازه که جبران کمبود اراضی مسطح در این شهرستان در حال اجرا است.

ذاکری خاطرنشان کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با توجه به کارکردهای چندگانه عملیات آبخیزداری برنامه مستمر و ویژه ای برای گسترش عملیات آبخیزداری هر ساله در شهرستان بشاگرد دارد

به گفته وی، در سال جاری این اداره کل برنامه ریزی اجرای۸ پروژه آبخیزداری را در شهرستان مذکور را دارد که در حوزه های آبخیز آخران، دستگرد ناگرد، زه بارک، تجک، وائن، اهون و درشهر بشنو اجرا خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: علاوه بر پروژه های فوق مهمترین و وسیعترین پروژه اجرایی سال جاری تحت عنوان بهره برداری از ظرفیت اقتصادی آبراهه ها با احداث دربند و کش بند( سازه های دانش بومی) با مشارکت مردم در حوزه جگین و گابریک می باشد که در سطح ۳۰۰۰۰ هکتار با هدف حفاظت خاک و اشتغال زایی با توسعه اراضی کشاورزی و نخلستان ها است.

وی افزود: مجموع میزان حجم آب قابل کنترل توسط این سازه ها حدود ۵ میلیون متر مکعب و اعتباری که برای اجرای آن هزینه خواهد شد ۷۱ میلیارد ریال است.