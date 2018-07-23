انفجار انتحاری در ساختمان استانداری اربیل/مهاجمان داعشی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، صدای وقوع ۲ انفجار در استان اربیل که ساعاتی پیش شاهد حمله افراد ناشناس به ساختمان استانداری و تیراندازی در این ساختمان بوده به گوش رسید. منابع محلی اعلام کردند که یکی از مهاجمین خود را منفجر کرده است.

هم چنین رسانه های محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی کُرد ۲ تن از افراد مسلح را که در داخل ساختمان پنهان شده بودند به قتل رساندند.

یکی دیگر از این افراد مسلح اقدام به گروگان گیری کرده است. جانشین استاندار اربیل نیز اعلام کرد که این افراد مسلح وابسته به داعش هستند.

ساعاتی پیش طاهر عبدالله معاون استاندار اربیل به خبرنگاران گفته بود که دو فرد مسلح صبح امروز وارد ساختمان استانداری اربیل شده و شروع به تیراندازی کرده اند.

بر اساس این خبر در این حمله یک نیروی پلیس زخمی شد است.