۱۸ میلی متر بارندگی در امیرآباد ثبت شده است

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۸ میلی متر باران طی ۲۴ ساعت گذشته در بندر امیرآباد ثبت شده است گفت: همچنین در این مدت در رامسر ۲.۱ میلی متر، نوشهر ۰.۷ میلی متر، بابلسر ۰.۳ میلی متر و ساری ۱.۴ میلی متر باران ثبت شده است.

وی ادامه داد: گرمترین شهر استان در روز گذشته گلوگاه و بندر امیرآباد بوده که بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد در آن ثبت شده است.

رضوی به پیش بینی وضع هوای استان در روستای آینده اشاره و اضافه کرد: فردا آسمان استان صاف تا نیمه ابری و در ارتفاعات گاهی با افزایش ابر و رگبار پراکنده و بیشینه دما استان بین ۳۱ تا ۳۴ درجه پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه از روز چهارشنبه تا جمعه شاهد افزایش دما در استان خواهیم بود اظهار داشت: در این مدت بیشینه دمای هوا در مناطق غربی تا ۳۳ درجه و در مناطق مرکزی و شرقی بین ۳۴ تا ۳۶ درجه پیش بینی می شود.