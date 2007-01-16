قضات برای حقوق مردم حرمت قائل شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در مراسم تحلیف کارآموزان قضائی گفت: بزرگان و علما در ارتباط با مسئله قضاوت احساس مسئولیت می کردند و نسبت به آن دغدغه داشتند چرا که کار قضاوت با حقوق و آبروی مردم سر و کار دارد.

وی با بیان اینکه ، بحث پست های قضائی و ورود به دستگاه قضائی باید با مابقی مسئولیت ها در نظام اسلامی فرق کند ، گفت: خدمت و مسئولیت قضات با مابقی مسئولیت ها متفاوت است چرا که قضات با آبرو و شرف مردم سر و کار دارند و در صورت قصور و کوتاهی می توانند زیان های سنگینی را بر مردم وارد کنند.

رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات گفت: مسئولیت سنگینی بر عهده شما واگذار شده که باید از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنید و سعی کنید از این آزمایش الهی سر بلند بیرون بیایید.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: نسبت به هواهای نفسانی ، آسیب های بیرونی ، کار چاق کن ها و صاحبان دعوا ، مراقبت باشید گرفتار ترفندهای فریبنده آنها نشوید.

وی تاکید کرد: برای مردم و طرفین پرونده ارزش قائل شوید و آنان را ولی نعمت خود بدانید و خود را مسئول احقاق حقوق آنان بدانید.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: قضات حرمت مردم را حفظ کنند و در زمان صدور رای ، وضعیت متهم و شرایط زندگی او را مد نظر قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه گفت: مصالح عامه و سیاست های نظام را در نظر بگیرید و به حقوق مردم و نظام ضرر نرسانید و با مطالعه چند کتاب قانون بیان نکنید که نسبت به همه قوانین قضا آگاه هستید.

وی تصریح کرد: شرایط تصدی گری مسئولیت قضاوت در نظام اسلامی و سایر نظام ها بسیار سخت و دقیق دیده شده و باید در ارتباط با شرایط گزینش قضات و به خصوص توجه به صفات فرهنگی و معنوی همچون عدل و عدالت که تا کنون مورد سهل انگاری قرار گرفته ، لحاظ شود.