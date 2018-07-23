آغاز پرداخت کرایه کامیونها بر اساس تُن-کیلومتر از چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش امانی افزود: برای تحقق این امر، کارگروه ویژه ای که به دستور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد با برگزاری جلسات متعدد، اطلاعات دو هزار نقطه بارگیری کشور را استخراج و با محسابه انواع مختلف بار، محاسبات را انجام داده و تا چند روز آینده مرحله اول آن و تا پایان سال در کل کشور بصورت سراسری اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های به حق رانندگان، توزیع عادلانه بار بخصوص در استانهای بزرگ و بنادر جنوبی بود که نیازمند ساخت سالن اعلام بار بود و تلاش شد در نقاطی که سالن اعلام بار وجود ندارد، این سالن ها ساخته شود ضمن اینکه این امر مستلزم هماهنگی با دستگاههایی از جمله گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی و ایجاد ارتباط بانک اطلاعاتی بود که این امر نیز در حال تحقق است.

امانی اطلاع رسانی پیامکی از خدمات جدید سازمان راهداری به رانندگان را از دیگر اقدامات راهداری دانست و تصریح کرد: همچنین رانندگان می توانند هر نوع شکایت از سازمان ها و شرکتهای حمل بار و تخلفات دیگر را از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۴۱ و تلفن ۱۴۱ به اطلاع سازمان راهداری برسانند.

وی گفت: تاکنون ۳۸۴ مورد تخلف به این شماره ها اطلاع رسانی شده که منجر به صدور احکام تعطیلی موقت یک تا سه ماهه ۶۵ شرکت حمل بار و ۲۲۰ مورد جریمه نقدی شده است و بقیه موارد نیز در حال پیگیری و بررسی بیشتر است.

معاون سازمان راهداری همچنین در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان و همسرانشان یادآور شد: تا پایان این هفته این کار بزرگ عملیاتی خواهد شد و در مجموع، نهصد هزار نفر شامل رانندگان و همسران آنها زیر پوشش بیمه تکمیلی خواهند رفت.

وی تصریح کرد: برخی خواسته های رانندگان مربوط به سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی بود که موارد مربوط به آنها از جمله سخت و زیان آور شناخته شدن حرفه رانندگی نیازمند تصویب قانون خاص در مجلس شورای اسلامی است و در حال پیگیری در کممیسیون اجتماعی مجلس است و سایر موارد از جمله افزایش ضریب حقوق بازنشستگی و بیمه تکمیلی و بیمه سلامت آنها نیز با همکاری سازمان تامین اجتماعی در دست اقدام است و برخی از جمله افزایش ضریب بازنشستگی عملیاتی شده است.

امانی همدلی موجود بین دستگاههای مختلف اجرایی و بالادستی و مجلس و دولت را در تحقق خواسته های به حق قشر زحمتکش رانندگان کم نظیر دانست و افزود: در بحث لاستیک و قطعات یدکی نیز هماهنگی خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوجود آمد و در حال توزیع لاستیک بین رانندگان در پایانه های ۱۸ استان کشور هستیم و امیدواریم مشکل توزیع قطعات پر مصرف و روغن موتور مورد نیاز رانندگان کامیون و حمل بار جاده ای نیز به زودی برطرف شود.