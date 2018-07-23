۲ جوان در سد شهدای سنقر غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غضبان احمدی فرد اظهار داشت: به دنبال کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع غرق شدن ۲ نفر در سد شهدا شهرستان سنقر، بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی افزود: با حضور مأموران انتظامی و تیم های امدادی در محل حادثه و بنا بر اظهارات افراد حاضر درمحل مشخص شد که افراد غرق شده دو مرد جوان ۳۲ و ۳۷ ساله بوده اند که برای شنا داخل سد رفته اما به دلیل عدم تسلط و مهارت کافی در فن شنا، غرق شده اند.

سرهنگ احمدی فرد گفت: با تلاش گروه های امدادی، قواصان و مأموران انتظامی، اجساد قربانیان از آب خارج و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی در پایان به مردم توصیه کرد در هنگام شنا نکات ایمنی رعایت و از شنا کردن در محل های غیر مجاز خودداری کنند.