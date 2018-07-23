کارمند متخلف بانک به اختلاس دو میلیاردی اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از کارمندان بانکی در شهرستان دشتستان از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده بود که به این تخلف اعتراف کرد.

سرهنگ سید جواد رضوی با اشاره به شکایت یکی از بانک‌های مستقر در شهرستان دشتستان در خصوص اختلاف حساب و وقوع تخلف، خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این موضوع بلافاصله تحقیقات و بررسی های لازم انجام شد.

وی بیان کرد: متهم یکی از کارکنان این بانک بود که پس از هماهنگی با مقام قضائی و شناسائی متهم به پلیس آگاهی احضار شد و تحقیقات و بازجویی‌های تخصصی در زمینه رسیدگی به پرونده انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با اشاره به اعتراف متهم به بزه انتسابی، اضافه کرد: متهم اقرار کرد که دو میلیارد و ۴۰ میلیون ریال را طی دو مرحله توسط کد کاربری دو نفر از کارمندان شاغل در بانک مذکور از طریق سامانه چکاوک برداشته است.

وی با اشاره به اینکه متهم مبلغ مورد نظر را صرف خرید ملکی در شهر بوشهر کرده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.