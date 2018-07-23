به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلس، سرهنگ همتعلی شکری اظهار داشت: به دنبال شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان هرسین مبنی بر اینکه فردی اقدام به زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی کرده است، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین افزود: طبق نظر این اداره، مساحت زمین تصرف شده به ۱۳ هزار و ۷۰۰ متر و ارزش آن به ۳۵۰ میلیون ریال می رسد.

وی تصریح کرد: پس از انجام تحقیق و استعلامات لازم و احراز وقوع جرم با هماهنگی مقام قضائی متهم احضار و در بازجویی های صورت گرفته، وی به جرم خود مبنی بر تصرف اراضی ملی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی هرسین یادآور شد: پس از معرفی وی به دستگاه قضائی، متهم به جبران خسارت و استرداد زمین به منابع طبیعی محکوم شد.

وی در پایان از برخورد قاطعانه پلیس با زمین خواران و متصرفان غیرقانمونی اراضی ملی خبر داد.