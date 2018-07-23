تامین آب باغستان قزوین از محل پساب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هیجدهمین جلسه شورای باغستان روز دوشنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

حمید پویا در این جلسه اظهار کرد: حفظ باغستانها برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل امسال با افزایش اختصاص آب از کانال برای آبیاری باغستانها در فصل تابستان موافقت شد.

وی اضافه کرد: امسال ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب از آب کانال به باغستان داده شد اما باید از محل پساب برای تامین نیاز آن اقدام کرد.

یدالله ملکی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: در گذشته آب باغات سنتی از ۵ رودخانه تامین می شده که در ۴۵۰۰ هکتار جاری می شده است.

وی اضافه کرد: ۳۸۶ هکتار از باغستانها از رودخانه زویار حدود ۴۸۰ هکتار از دلیچای و ۸۸ هکتار از رودخانه وشته تامین می شود و اگر پساب محمودآباد اختصاص نیابد دچار مشکل می شویم.

ملکی گفت: دلیچای مهمترین رودخانه برای تامین آب باغستان است که در این محدوده با روستاییان مشکلاتی داریم لذا بهتر است یک بند ایجاد کنیم و جهاد کشاورزی ۱۴ کیلومتر این مسیر را لایروبی کند.

وی اظهارداشت: یک مهندسی ارزش انجام و قرار شد یک آبگیر بسازیم تا هزینه ها کاهش یابد زیرا ایجاد بند میلیاردها تومان هزینه دارد لذا تصمیم گرفتیم بند سابق بازسازی شود که هزینه به ۴۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.

ملکی یادآورشد: برای ساماندهی رودخانه های شمالی شهر باید نسبت به انتقال آب با لوله اقدام شود که در محدوده رودخانه بازار هشت کیلومتر لوله گذاری شده و مطالعه دلیچای و ۱۶ کیلومتر انجام شده است.