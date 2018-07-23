خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «اینجا مسئول کیست؟»، «چه‌کسی جواب من را می‌دهد؟» این‌ها صداهایی بودند که از درب گذشتند و به داخل اتاق جلسه کشیده شدند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند که داشت می‌گفت شعار ما در مدت مدیریت‌مان «هر شهروند یک درخت» و «هر شهروند، یک دوچرخه» بوده؛ مجبور شد دقایقی سکوت کند و گوشش را تیز کند که ببیند بیرون چه‌خبر است.

صحبت‌هایش را ادامه داد اما دیگر گوش خبرنگاران با حرف‌های مدیرعامل نبود. جر و بحث بیرون اتاق جلسه بالا گرفته و داد و فریاد مانع رسیدن صدای مدیرعامل به خبرنگاران می‌شد. نشست خبری رفته رفته از رسمیت افتاد و همین باعث شد یک نشست خبری واقعی‌تر آغاز شود.

صدا آنقدر بالا رفت که صدای خبرنگاران هم درآمد: «لطفا به کسانی که بیرون جر و بحث می‌کنند بگویید بیایند اینجا و حرفشان را جلوی خود شما که مدیرعامل هستید بزنند». آقای مصطفوی درخواست خبرنگارهای حاضر را اجابت کرد و اجازه داد که معترضان بیرون اتاق جلسه به داخل بیایند.

اول مردی با پوست سوخته که بچه‌اش را در آغوش گرفته بود وارد شد: «من همینجا سرپا حرفم را می‌خواهم بگویم». اما نتوانست حرفش را درست و حسابی بگوید چون چندین نفر از معترضان دیگر هم وارد اتاق جلسه شدند.

خبرنگارها و عکاس‌های حاضر دوربین‌ها و موبایل‌هایشان را آماده کردند؛ سرها چرخید؛ این‌بار سوژه، متقاضیان مسکن مهر بودند.

«۵سال است که وعده می‌دهند، هی امروز و فردا می‌کنند». این را مرد جوانی گفت؛ اما زن جوانی که خودش را به عنوان نماینده جمع معترضین انتخاب کرده بود مجلس را در دست گرفت و با غرور خاص زنانه و لحن مطالبه‌گرانه‌اش وارد میدان شد.

مدیرعامل شرکت عمران سهند گفت: «در خدمتم». زن جوابش را داد: «اگر قرار بود خدمت کنید باید خیلی زودتر از این‌ها خدمت می‌کردید. ما را مثل مادر و خواهر خودتان بدانید، ما سال‌هاست آنجا خاک می‌خوریم».

«هروقت می‌آییم اعتراض می‌کنیم، می‌گویید پول را فلان پیمان‌کار برده است، اگر می‌دانستید پول‌ها را بالا می‌کشند چرا کار را به آن‌ها سپردید» آن زن هنوز آرام نگرفته بود: «اجازه بدهید! چه‌کسی پاسخگوی ماست؟»

مدیرعامل گفت: «قبل از شما اتفاقا به خبرنگاران می‌گفتم که حاج‌آقایی که کنارتان هست ۷۶سال دارد و با اینکه مشکل پا دارد هرروز ۵طبقه را بالا می‌رود، درحالی که بخاطر برخی مشکلات با پیمانکار هنوز آسانسور مجتمع‌شان نصب نشده است».

«بنده ۱۰۲روز است که در این پست هستم. به من قول داده‌اند. من هم از مسکن مهر غدیر ۱۷بازدید کرده‌ام و می‌دانم مشکلات متعددی دارد. واحدهایتان تحویل داده‌ نشده، آسفالت ندارید، در مسیرتان چاله وجود دارد، اما باید فرصت بدهید»؛ این‌ها را هم مدیرعامل اضافه کرد.

زن فریاد زد: «فرصت بدهید! شما هم شدید مثل آن‌یکی‌ها. چقدر فرصت بدهیم؟ باید کسی بمیرد تا شما بیایید بگویید متاسفیم؟»

مطالبه‌ها زیاد بود. آنطور که از صحبت معترضان می‌شد فهمید، مسئله مسکن مهر بود. مسکن مهر غدیر که در فازهای مختلف مخصوصا فاز ۳شهر جدید سهند اوضاع وخیمی دارد.

حدود نیم ساعت از نشست خبری به صحبت‌های معترضان اختصاص یافت. مدیرعامل از خبرنگاران خواست که این‌ حرف‌ها را انعکاس دهند تا بلکه به گوش مدیران استان برسد.