تولید ۱۳ فناوری جدید در حوزه دارویی کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص حرکت کشور در تامین نیازهای دارویی کشور گفت: در کمتر از یک سال، ۱۳ فناوری جدید در حوزه دارویی کشور تولید شده است که این موضوع از پیشرفت قابل توجه کشور در این زمینه خبر می دهد.

وی افزود: بیش از ۴۰ فارغ التحصیل دکتری تخصصی در یک مجموعه شتاب دهنده حوزه دارو فعالیت می‌کنند و در این حوزه دستاوردهای قابل توجهی دارند.

به گفته قانعی، اگر به حوزه پژوهش و تحقیقات در کشور بیشتر بها داده شود در تمام حوزه های علمی مورد نیاز کشور به پیشرفت قابل قبولی خواهیم رسید.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از پیشتازی ایران در تولید داروهای بیوتکنولوژی در سطح منطقه خبر داد و گفت: باید تمام تلاش خود را برای بهبود حمایت از تولید داروهای زیستی کنیم.