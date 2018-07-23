دومین دوره کارآموزان قضایی استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه دومین دوره کارآموزان قضایی استان گیلان با حضور آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی و جمعی از قضات تجدیدنظر استان در سالن شهید بهشتی دادگستری کل گیلان برگزار شد.

معاون منابع انسانی دادگستری گیلان در این مراسم برنامه دومین دوره کارآموزان قضایی استان اشاره و اظهارکرد: در این دوره ۱۴ مرد و ۲ زن از فارغ التحصیلان نخبه بومی استان گیلان در رشته حقوق حضور دارند.

سید خلیل واحدی مقدم افزود: نفرات حاضر در این دوره به مدت ۱۵ ماه و طی ۶۸۸ ساعت آموزش علمی در قالب ۱۴ پودمان و ۵۲ عنوان درس با تدریس اساتید و قضات عالی رتبه کشور و همچنین پشت سر گذاشتن ۲۵۰ روز کارورزی عملی در شعبات دادسرا، بدوی و محاکم تجدیدنظر استان آموزش می بینند.

وی ادامه داد: این افراد پس از موفقیت در آزمون های نهایی دوره مذکور به عنوان قاضی در واحدهای قضایی استان گیلان مشغول به قضاوت می شوند.