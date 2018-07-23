کمک هزینه مقاله اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، هیات رئیسه دانشگاه به پیشنهاد مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با افزایش تسهیلات کمک هزینه سفر برای ارائه مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در همایش های بین المللی از مبلغ هفت میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال به صورت روزانه و تا سقف چهار روز ماموریت موافقت کرد.

اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علاوه بر مبلغ یادشده، امکان برخورداری از هزینه بلیت رفت‌ و برگشت، عوارض خروج از کشور و هزینه روادید براساس ضوابط را خواهند داشت.

کمک‌هزینه‌های یادشده در صورت انتشار مقاله به‌ صورت بلاعوض اعطا می شود.

همچنین در این جلسه با افزایش کمک‌هزینه روزانه دانش‌افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه از چهار میلیون ریال به روزانه پنج میلیون و دویست هزار ریال موافقت شد.