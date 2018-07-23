به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حریزاوی مدیر حوزههای علوم اسلامی دانشگاهیان کشور ضمن اعلام این مطلب و با اشاره به اینکه هدف از تأسیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تعلیم و تربیت این قشر مشتاق به اسلام و انقلاب بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی است، اظهار کرد: تبیین و توصیف ماهیت، مراحل و اهداف انقلاب اسلامی، شناخت ماهیت دانشگاه اسلامی و تلاش در جهت تحول علمی و ساختاری دانشگاه، ارتقای شخصیت اخلاقی و معنوی دانشجو با توجه به اهداف تمدن اسلامی، ارتقا و عمقبخشی معرفت و اعتقادات دینی با توجه به اهداف تمدن اسلام، نخبهیابی، نخبهپروری فرهنگی و تشکیل شبکه نخبگان فرهنگی در راستای ایجاد تمدن اسلامی از دیگر اهداف حوزه دانشگاهیان ذیل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاست.
وی با اشاره به اینکه کلاس های این دوره هفتهای یک مرتبه به دانشجویان اختصاص دارد، افزود: دانشجویان در این دوره دروس دانشجوی تراز انقلاب، نظام اندیشه اسلامی، نظام اندیشه معارف، جهاد اکبر و رسالت الهیِ دانشجوی تراز انقلاب را میگذرانند.
حجتالاسلام حریزاوی با اعلام خبر آغاز ثبتنام دور جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: ثبتنام از طریق سایتwww.hodat.ir آغاز شده وتا پایان تابستان ادامه دارد و ثبتنام کنندگان از طریق مصاحبه پذیرش خواهند شد.
نظر شما