فعالیت های هنری در میان روحانیان سابقه ای طولانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فرجی با اشاره به افتتاح خانه شعر و داستان طلاب و روحانیون فارس اظهار داشت: این قبیل فعالیتها می تواند زمینه ساز ارتقاء دانش و توان هنری مبلغان دین باشد و آنها را در این راه یاری کند. به همین دلیل است که در طول تاریخ همواره بین اهل علم و اهل هنر رابطه خوبی برقرار بوده است.

وی افزود: فعالیتهای هنری در میان علما و روحانیون و طلاب حوزههای علمیه سابقهای طولانی دارد و در طول تاریخ، علیالخصوص در حوزههایی نظیر ادبیات و خوشنویسی، برخی از بزرگان ادب و هنر از جامعه اهل علم برخاسته اند که در طول تاریخ میتوان چهره هایی نظیر شیخ اجل سعدی شیرازی و خوشنویسانی چون اشرف الکتاب اشاره کرد.

قائم مقام حوزه هنری فارس اظهار داشت: در دوران معاصر نیز بزرگانی همچون مرحوم آیت الله بهجتی(مشفق) ، آیتالله نجومی، آیت الله آیت اللهی و... در این حوزه فعالیت داشته اند که برای آگاهی بیشتر می توان به اثر ارزشمند استاد محمدعلی مجاهدی تحت عنوان « رواق اشراق »اشاره کرد که تذکره ای جامع از شعرای روحانی از گذشته تا امروز است.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی در مراکز حوزوی به صورت پراکنده فعالیتهای هنری مختلفی صورت میگرفت از جمله در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت کلاسیک مباحث ادبی و هنری آموزش داده می شد و حتی این دفتر اقدام به تولید اثر بلند سینمایی کرد که امری بدیع و قابل توجه بود. این فعالیت در رشته های تجسمی، ادبی و ... نیز دنبال می شد.

فرجی با اشاره به شکل گیری جشنواره ها و کنگرههای ادبی و هنری ویژه طلاب اظهار داشت: این فعالیتها در دفتر تبلیغات منجر به شکلگیری انجمن ها ی هنری و متعاقب آن جشنواره های هنری اشراق گردید که نتایج قابل قبولی نیز در پی داشت.

وی ضمن اشاره به فعالیت های حوزه هنری در زمینه ادب و هنر حوزوی گفت: حوزه هنری ۱۰ دوره کنگره ملی شعر و قصه طلاب کشور را برگزار کرد که به تدریج تبدیل به یکی از محوری ترین رویدادهای ادبی کشور شد و بخشی از شاعران اثرگذار امروز از این کنگره به جامعه ادبی معرفی شدند و حوزه هنری قم به این اثرگذاری

می بالد.

معاون فرهنگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: از جمله برکات این فعالیت ها، تربیت نسلی اندیشمند جوان و خوش فکر از طلاب بود که به تدریج در مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما در مرکز قم شروع به فعالیت کرده و در حوزه هایی همچون نظریه پردازی، تهیه کنندگی و ... باعث ایجاد تحول شدند.

وی افزود: در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم نیز انجمن های ادبی و هنری شکل گرفتند با افزایش این تعداد تشکل و فعالیت های مختلف هنری و ضرورت پرهیز از موازی¬کاری، این نتیجه حاصل شد که بایستی با تشکیل دبیرخانه ای دائمی فعالیت های هنری طلاب و روحانیون را هماهنگ کرد تا با هم افزایی توان و نیروها بهره وری بیشتری از این امکانات حاصل شود.

قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: از سال ۱۳۸۵مقدمات تشکیل این دبیرخانه شکل گرفت و هئیت امنایی متشکل از مسئوولین نهادهای فعال در این حوزه تشکیل شد که مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز پژوهش های صداوسیما و حوزه ی هنری انقلاب اسلامی عضو آن بودند. اهمیت این کار تا بدان حد بود که ریاست هیات امنای آن برعهده رییس وقت مرکز مدیریت حوزه علمیه و دبیری دبیرخانه بر عهده حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی و مدیریت اجرای آن را نیز بنده بر عهده داشتم. نکته حائز اهمیت این است که حضرت آیت الله حسینی بوشهری و حضرت آیت الله مقتدایی در زمان مدیریت حوزه علمیه شخصاً ریاست هیات امنا را برعهده گرفته بودند

وی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این دبیرخانه برگزاری چندین دوره جشنواره ملی هنر آسمانی بود که زیر نظر دبیرخانه دائمی هنر آسمانی فعالیت می کرد و آثاری ارزنده و قابل توجه از هنرمندان طلبه و روحانی را در بیشتر رشتههای هنری و پژوهشی گردآورده است. این تلاش در حال حاضر زیر نظر معاونت تبلیغ حوزه قم نیز ادامه دارد در هر دوره جشنواره مراکز حوزوی مرتبط مشارکت داشتند مثل مدرسه اسلامی هنر و جامعه¬الزهرا و غیره ... این امر

زمینه ساز بسیاری از رویدادهای خوب فرهنگی و هنری شده است.

فرجی با اشاره به تجربههای شخص خویش از حضور طلاب فارسی در این جشنواره ها اظهار داشت: شخصاً به خاطر دارم که طلاب استان فارس علی الخصوص در عرصه شعر و ادبیات، حضور پررنگی داشتند. پس از حضور در شیراز و مشاهده توان حوزه هنری استان و باتوجه به سیاست های کلی حوزه هنری انقلاب اسلامی و پس از آشنایی نزدیک با برخی از طلاب و فضلای هنردوست شیرازی، مشخص شد که فارس ظرفیت حرکتی تازه در این عرصه را دارد.

وی افزود: خوشبختانه مجموعه مدیریت حوزه علمیه فارس و مرکز خدمات حوزه علمیه و دیگر مراکز حوزوی و نهادها و مراکز دولتی استان نگاه بسیار مثبتی به این امر داشتند و همت مشترک این عزیزان و مدیریت حوزه هنری فارس سبب شد که برای نخستین بار هفته فرهنگی هنری اشراق ویژه ی هنرمندان برجسته طلبه و روحانی کشور در استان فارس برگزار شود.

قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: هدف ما از برگزاری این هفته در وهله نخست شناسایی استعدادها و توانمندی های هنرمندان طلبه و روحانی مستعد در حوزه های علمیه استان و سپس ایجاد تعامل و زمینه همراهی و همدلی و شناخت بیشتر هنرمندان استان و و نخبگان هنر حوزوی کشور با یکدیگر بود. برگزاری موفق این هفته، سبب شد که در دومین گام به سراغ ایده ایجاد دبیرخانه دائمی جهت ایجاد هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و هنری طلاب و روحانیون فارس برویم که برای این امر اساسنامهای نیز تنظیم و مقدمات راه اندازی این دبیرخانه فراهم شده است.

وی گفت: در این دبیرخانه نهادهای مختلفی عضویت دارند که می توان به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس، مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان، مرکز خدمات حوزه علمیه فارس سازمان تبلیغات اسلامی استان و حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس اشاره کرد و قرار است در قالب آن تشکلهای ادبی و هنری مختلفی با هدف ارتقا توان هنری و حمایت از هنرمندان طلبه و روحانی شکل گیرد.

معاون فرهنگی حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: نخستین تشکلی که دراین راستا سامان یافت «خانه شعر و داستان طلاب و روحانیون فارس» بود که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی ایده های مطرح شده در شب بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السلام در دهه کرامت با برگزاری محفلی ادبی با عنوان «شعر و شرع» گشایش یافت.

وی گفت: امید داریم بتوانیم به زودی تشکل های دیگری در سایر رشته های هنری و ادبی نظیر خانه تجسمی خانه فیلم و فیلمنامه و ... ایجاد کنیم و پس از انسجام و قوام یافتن این تشکلها و ارتقاء توان نیروهای انسانی بتوانیم جشنواره های استانی و منطقه ای برگزار کنیم و سپس میزبان رویدادهای ملی در این عرصه باشیم.

فرجی در پایان اظهار داشت: خوشبختانه رییس حوزه هنری فارس شخصیتی هنرمند است که از دیرباز دغدغه چنین حرکت هایی را داشته است و به همین سبب در تمام مراحل از همراهی، همفکری و پشتیبانی وی بهره مند بوده ایم. فضای حوزه هنری استان نیز فضایی تخصصی است و قطعاً می تواند زمینه ساز رشد و ارتقاء توان هنری جامعه طلاب و روحانیون فارس باشد.