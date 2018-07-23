مجمع سلامت در محلات آذربایجان شرقی تشکیل می شود

بهروز مهدوی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی تشکیل مجمع سلامت در مرکز استان و شهرستان ها و آثار موفق آن در کاهش آسیب های اجتماعی، طرح تشکیل مجمع سلامت تصویب شده است و این مجمع به زودی در محلات نیز تشکیل خواهد شد.

وی افزود: سپردن مسئولیت های مختلف به مردم به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی تاثیر بسیار مطلوبی دارد و تشکیل مجامع سلامت در محلات نیز در راستای تحقق این سیاست شکل می گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در مجمع سلامت محلات، روحانی، ریش سفید، پزشک، معتمدین محل و مسئولی که در آن محل زندگی می کند به عنوان اعضای مجمع عضو خواهند شد.

مهدوی افزود: مهمترین کار این مجمع رسیدگی به اختلافات خانوادگی، کمک به خانواده های آسیب پذیر، حمایت از خانواده های زندانیان و تسهیل در ازدواج جوانان است.

وی همچنین از تدوین طرح مبارزه با اعتیاد با رویکرد اجتماعی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این سند، وظایف هرکدام از دستگاه ها مشخص شده و طبق آن هر نهاد باید به وظایف خود در جهت کاهش و مبارزه با اعتیاد عمل کند.