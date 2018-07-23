به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری بعدازظهر دوشنبه در جلسه حمایت از کسب‌وکارهای نوین فناوری اطلاعات به میزبانی استانداری، بابیان اینکه رویکرد دولت در استان سمنان در مقوله کسب‌وکارهای نوین و فناوری اطلاعات رویکرد ورود حداقلی است، تأکید کرد: باید بخش خصوصی در این حوزه وارد شود و ما شاهد ورود حداقلی دولتمردان باشیم مگر در حوزه‌هایی که بخش خصوصی به‌واقع نتواند حمایت لازم از حوزه را داشته باشد.

وی بابیان اینکه باید سرمایه‌گذار حوزه فناوری اطلاعات و مشاغل نو موردحمایت قرار گیرد، افزود: شیوه‌های تأمین مالی در کسب‌وکارهای نوین، روش‌های نوینی را نیز می‌طلبد چراکه با روش‌های سنتی نمی‌توان یک کسب‌وکار دیجیتال را راه‌اندازی کرد لذا باید به سمت ترغیب سرمایه‌گذاران از طریق روش‌های نوین سرمایه‌گذاری بود.

ضرورت ورود دانشگاه‌ها به مشاغل فناورانه

معاون استاندار سمنان بابیان اینکه فناوری اطلاعات حوزه وسیعی در زمینه انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال است و حسب ظرفیت‌های استان، باید سازوکاری برای آن آماده ساخت، تأکید کرد: پذیرش مشاغل نوین چه از طریق جامعه و چه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌راحتی نیست چراکه ریسک بالایی دارند و برای مردم نیز شناخته‌نشده‌اند لذا باید در حوزه شناساندن ظرفیت‌ها در مقوله فنّاورانه اقداماتی را صورت دهیم.

عسگری خواستار ورود بهتر دانشگاه‌های استان به مشاغل فناورانِه شد و گفت: باید به‌کرات دنبال تحلیل جریان تولید واحدهای فناوری بود تا به الگوهای متعدد از کسب و کار، سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی و ... رسید که خوشبختانه در این حوزه رشد خوبی در استان رخ داده اما خروجی ما از دانشگاه‌های استان متاسفانه مثبت نبوده است.

وی جایگاه مشاغل نوین را در دانشگاه‌ها دانست و گفت: با اینکه مشاغل دانش بنیان نوین از آنِ دانشگاه‌ها هستند اما متاسفانه خروجی و ارزیابی مثبتی از اقدامات دانشگاه‌های استان در این حوزه نداریم و دلیل آن هم هم ماموریت‌هایی است که برای دانشگاه‌ها تعریف شده و در آن مشاغل فناورانه دیده نمی‌شود لذا باید با کمک دانشگاه‌ها به تقویت مشاغل نوین و فناورانه مبادرت ورزیم.