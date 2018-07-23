اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، خلیل الله کاظمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های فضای سبز منطقه ۶ مشهد اظهار کرد:اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله که در شورای اسلامی شهر نیز مصوب شده بایستی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات در سال جاری باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای در زمینه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گیرد و در این راستا اعتباری برای لایروبی کال قره خان در نظر گرفته شده تا پیش از آغاز فصل بارندگی لایروبی این کال اجرایی شود.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: حداکثر زمان بهره‌برداری از این بوستان پاییز انصار سال جاری خواهد بود و این انتظار را از پیمانکار داریم که در بازه مقرر پروژه را تحویل دهد و.اعتباری حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز به صورت علی الحساب در اختیار پیمانکاران این پروژه قرار گیرد.

کاظمی در ادامه به ساماندهی مشاغل مزاحم اشاره کرد و گفت: اعتبارات لازم برای این منظور نیز در اختیار منطقه قرار 6 خواهد گرفت. همچنین با توجه به بافت فرسوده و متراکم شهرک شهید رجایی و خیابان پورسینا مطالعات لازم برای احداث ایستگاه آتش نشانی به انجام خواهد رسید.