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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد:

اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله در دستور کار قرار گیرد

اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله در دستور کار قرار گیرد

مشهد-معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله که در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگارمهر، خلیل الله کاظمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های فضای سبز منطقه ۶ مشهد اظهار کرد:اخذ بهای خدمات پسماند از مشاغل پر زباله که در شورای اسلامی شهر نیز مصوب شده بایستی با جدیت در دستور کار قرار گیرد. 

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات در سال جاری باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای در زمینه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گیرد و در این راستا اعتباری برای لایروبی کال قره خان در نظر گرفته شده تا پیش از آغاز فصل بارندگی لایروبی این کال اجرایی شود.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری  مشهد گفت:  حداکثر زمان بهره‌برداری از این بوستان پاییز انصار سال جاری خواهد بود و این انتظار را از پیمانکار داریم که در بازه مقرر پروژه را تحویل دهد و.اعتباری حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز به صورت علی الحساب در اختیار پیمانکاران این پروژه قرار گیرد.

کاظمی در ادامه به  ساماندهی مشاغل مزاحم اشاره کرد و گفت: اعتبارات لازم  برای این منظور نیز در اختیار منطقه قرار 6  خواهد گرفت. همچنین  با توجه به بافت فرسوده و متراکم شهرک شهید رجایی و خیابان پورسینا مطالعات لازم برای احداث ایستگاه آتش نشانی به انجام خواهد رسید.

کد مطلب 4354968

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