عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی تیر ماه امسال تعداد ۳۴۱ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۷۵ سهم در بورس همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: سهام مبادله شده طی تیرماه امسال در بورس همدان متعلق به ۳۳۷ شرکت بوده است.

وی ارزش سهام مبادله شده را ۹۱۲ میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۹۹۵ ریال عنوان کرد و گفت: از سهام مبادله شده در بورس همدان طی تیرماه امسال ۵۱ درصد مربوط به خرید سهام و ۴۹ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: بر این اساس و با توجه به ۲۱ روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد روزانه ۴۳ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۴۲۸ ریال بوده که نسبت به خرداد ماه ۳۱ درصد افزایش داشته است.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: همچنین در تیرماه، ۶۷۸ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای همدان ایجاد شده است.

صمدی یاداور شد: در تیرماه شرکت های گروه صنعتی پاکشو، گروه پتروشیمی پارس و ذوب آهن اصفهان به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: شاخص کل قیمت در پایان تیر ماه معادل ۱۰۸ هزار و ۸۳۱ واحد بود بود که نسبت به خردادماه گذشته، ۴۲ واحد کاهش یافت.