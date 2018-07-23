حسن ارگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری نشست خواهرخواندگی شهمیرزاد و همدان به میزبانی شورای شهر همدان و با اشاره به موضوعات مطروحه در این نشست، تأکید کرد: نشست مذکور که ظرفیت اعلام خواهرخواندگی شهر نمونه گردشگری شهمیرزاد و همدان را فراهم کرد، حول محور گردشگری و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه برگزار شد که به عقیده ما مهم‌ترین فصل مشترک بین دو شهر هدف گردشگری مذکور است.

وی بابیان اینکه استفاده از تجارب همدان برای یافتن راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم می‌تواند راهگشای شهمیرزادی باشد که تازه ابتدای راه بدل شدن به یک مقصد گردشگری و توریستی در شمال شرق ایران اسلامی است.

توریسم سومین صنعت پول ساز دنیا

فرماندار مهدی‌شهر گفت: تورسیم سومین صنعت دنیا ازلحاظ درآمدزایی و ارزش‌افزوده است لیکن باید امروز برای فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر نفت و فروش آن در بازارها بین‌المللی، به مقوله گردشگری نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشیم چراکه ایران اسلامی سراسر ظرفیت گردشگری است.

ارگی بابیان اینکه استان سمنان دارای دو شهر نمونه گردشگری در بین ۱۴ شهر نمونه گردشگری کشور است که نشان از ظرفیت بالای این استان در حوزه گردشگری دارد، بیان داشت: تبادلات حوزه گردشگری، فناوری اطلاعات پیرامون حوزه توریسم، راه‌کارهای جذب گردشگری و ... زمینه‌های همکاری بین شهرهای نمونه گردشگری کشور است.

وی در پایان افزود: طرح خواهرخواندگی همدان و مهدی‌شهر با حضور رئیس شورای اسلامی شهرهای مذکور ارائه و بر آن تأکید شده است.