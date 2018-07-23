وزیر خارجه انگلیس به اتحادیه اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس که از حدود یک هفته پیش و با استعفای ناگهانی «بوریس جانسون» به این سمت انتخاب شد، درباره احتمال تحقق برگزیت بدون حصول توافق با اتحادیه اروپا هشدار داد.

در نخستین سفر خارجی پس از انتخاب به عنوان وزیر خارجه انگلیس، هانت که راهی برلین شده است، گفت: آلمان یکی از بهترین دوستان بریتانیا در سطح جهانی است و هر دو کشور پایبند نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون هستند.

وی همچنین تاکید کرد درصورت بروز هرج‌ومرج در روند برگزیت، افکار عمومی انگلیس بروکسل را سرزنش خواهند کرد و این مسئله در شکل‌گیری بینش نسل آینده این کشور نسبت به اتحادیه اروپا دخیل خواهد بود.

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز گفت برلین خواهان تحقق برگزیت در روندی نظام‌مند است.

گفتنی است از جمله موضوعات مورد تنش میان لندن- بروکسل، توافق تجارت آزاد در دوره پسابرگزیت و نحوه اعمال قوانین گمرکی در منطقه مرزی ایرلند شمالی به عنوان بخشی از انگلیس و جمهوری ایرلند به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا است.