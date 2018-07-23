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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

مدیرجهادکشاورزی شهرستان چرداول خبر داد:

آغاز برداشت هندوانه در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی چرداول

آغاز برداشت هندوانه در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی چرداول

ایلام-مدیرجهادکشاورزی شهرستان چرداول از آغاز برداشت هندوانه در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی چرداول خبر داد.

اقبال گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان چردول از قطب های اصلی تولید هندوانه در استان ایلام است.

وی گفت: هم اکنون برداشت هندوانه در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چرداول آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه از هر هکتار ۴۰ تن هندوانه برداشت می شود، گفت: در مجموع ۲۰ هزار تن محصول هندوانه در این شهرستان برداشت و به بازارهای فروش عرضه می شود.

گراوند تصریح کرد: ارز این میزان هندوانه تولید شده بیش از ۴۰ میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: از روش آبیاری نواری تیپ برای کشت هندوانه استفاده شده و باعث افزایش ۸۰ درصدی راندمان تولید و صرفه جویی در مصرف آب شده است.

کد مطلب 4355012

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