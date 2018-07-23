مروری بر آثار محمود استادمحمد در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد محمود استاد محمد، سومین فصل خواندن آثار زنده یاد محمود استاد محمد همزمان با پنجمین سالروز درگذشت این هنرمند، با حضور پنج گروه نمایشی در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

این پنج اثر پس از بررسی و بازینی‌های صورت گرفته از سوی اعضا بنیاد و همراهی علی عابدی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر انتخاب و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ۳ تا ۸ مردادماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر خوانده خواهند شد. سرپرستی این دوره برعهده پرستو گلستانی است.

این آثار عبارتند از:

نمایشنامه «آخرین بازی» به کارگردانی علیرضا بهجتی چهارشنبه ۳ مردادماه

نمایشنامه «گل یاس» به کارگردانی محسن عظیمی پنجشنبه ۴ مردادماه

نمایشنامه «دیوان تئاترال» به کارگردانی محمدرضا غریب‌زاده جمعه ۵ مردادماه

نمایشنامه «سید دلبر» به کارگردانی شقایق عرفی‌نژاد یکشنبه ۷ مردادماه

نمایشنامه «تهرن» به کارگردانی احمدسیاه رستمی دوشنبه ۸ مردادماه

همچنین در پایان فصل سوم خواندن آثار زنده‌یاد محمود استاد محمد، مراسم اختتامیه‌ای با حضور اعضای بنیاد و علاقه مندان به آثار این هنرمند برپا می‌شود.

مسعود جعفری‌جوزانی، پرستو گلستانی، مانا استاد محمد و جواد عاطفه هیات مدیره بنیاد استاد محمد را تشکیل می‌دهند.

ورود برای کلیه افراد آزاد است و علاقه مندان می‌توانند در تاریخ‌های اعلام شده هر شب ساعت ۱۹ به مجموعه تئاترشهر مراجعه کنند.