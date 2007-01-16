هیچ شعری بدون آرمان خلق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از کمیته اطلاع رسانی نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر ، محمد علی بهمنی غزلسرای معاصر ، با بیان این مطلب ، افزود : اگر شاعر با اشعار سروده شده خود از درون پیوند داشته باشد ، قطعا پدیده ای مانند " انقلاب " باعث خلق آثار ماندگار خواهد شد .

سراینده مجموعه اشعار " گاهی دلم برای خودم تنگ می شود " یاد آور شد : مسئله ای نمی تواند باعث تحول در شعر شود ، زیرا " شعر " متحول از اتفاقات پیرامون خود است واین نیست که حتما مسئله بیرونی با نقطه نظرها وایدئولوژی خودش بر شعر تاثیر خاصی بگذارد ، بلکه خود شعر است که از درون یا پیرامون خودش تاثیرهایی را می پذیرد .

این شاعر از خطه بندرعباس در ادامه با پیشنهاد اینکه در جشنواره شعرفجر بخشی نیز به مباحث علمی و کارشناسی حوزه شعر اختصاص پیدا کند ، گفت : این تاثیر درجاهایی شعررا به قوت رسانده و در جاهایی هم باعث ضعف در شعر شده که البته اینکه در کجا به ضعف کشیده شده و کجاها نقطه قوت است ، جای بحث دارد . مثلا وقتی شعر که استنتاج دیرینه ولی ناگهانی برای شاعر است ، محصور در مناسبت های خاص شود مسلما آسیب می بیند چون اتفاق درونی و جوششی پیش نخواهد آمد .

این غزلسرای معاصر در عین حال اضافه کرد : البته این آسیب ها به کسانی می رسد که از درون ، نسبتی با اشعارخود نداشته باشند چرا که از درون این پیوند وجود داشته باشد ، با بازتاب وتاثیر پدیده ای مانند " انقلاب " آثار خلاق و ماندگاری خلق خواهد شد ، بنابراین شاعری که پیوند درونی با موضوع داشته باشد نیز قادر به خلق اثری ماندگار می شود .

به گفته بهمنی ، " شعر" تفسیر پذیر است ، یعنی ما بر مبنای شناخت و ذوق و پسند خودمان از یک شعر ، آرمان دلخواه خود را پیدا می کنیم ، مانند همان جدلی که سالهای سال پیرامون شعر "حافظ " داشته ایم ، گروهی این بزرگوار را آسمانی و عده ای دیگر هم وی را زمینی می بینند و هر دو درست می گویند ، چون از دیدگاه و خواستگاه خود به حافظ نگاه می کنند .

یادآور می شود نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر، از شانزدهم لغایت بیست و سوم بهمن ماه سال جاری در تهران وسراسر استانهای کشوربرگزار خواهد شد .