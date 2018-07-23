به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، مهدی صفیخانی، منطقه همدان، بیان کرد: در نیمه پایانی سال گذشته نگرانی کمآبی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان وجود داشت که پیشگیریهای لازم توسط تیم کارشناسی ادارهکل استان انجام گرفت و تمام منابع آبی بررسی و چک شد تا اگر در شرایط بحرانی قرار گرفتیم برنامه مدون و راه چارهای داشته باشیم.
وی افزود: خوشبختانه در فروردین و اردیبهشتماه امسال با بارش کافی باران مشکل کمآبی مرتفع شد اما با آغاز فصل گرما کمبود آب نسبت به اوایل سال افزایش یافت به همین علت نسبت به دوماه قبل خروجی آب کمتر شده و در فصل گرما بارش باران نداشتهایم.
معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار کرد: کارشناسان، منابع آب و چشمههای مناطق تحت مدیریت را تحت بررسی قرار داده و در نمودار قرار میدهند و در صورت مشاهده نوسان سعی در جایگزینی منابع آب میکنند تا مشکلی برای حیاتوحش پیش نیایید.
وی خاطرنشان کرد: با آغاز فصل گرما در بعضی از مناطق کشور با آتشسوزی جنگلها و مراتع مواجه بودیم اما خوشبختانه آتشسوزی و خشکسالی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان همدان نداشتهایم و مواردی از تلفات حیوانات بر اثر گرما و تشنگی مشاهده نشده است.
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