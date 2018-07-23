سوء استفاده مدیران ارشد قلابی برای دریافت کمک های مادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هاشمی نیا با اشاره به تکرار سوء استفاده از عنوان بهزیستی برای دریافت کمک های مادی گفت: اخیراً افرادی ناشناس با معرفی خود به‌عنوان مدیر ارشد و مسئول نهادهای دولتی طی تماس با مددجویان و مدیران مراکز خصوصی تحت پوشش سازمان بهزیستی و مراجعه به درب منازل، مباحثی مبنی بر پرداخت تسهیلات بلاعوض، تهیه تجهیزات پزشکی، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل اظهار می دارند که در قبال ارائه این خدمات مبلغ مشخصی به شماره حساب ارائه شده واریز تا به آنان خدمات مذکور ارائه شود.

وی اظهار کرد: سازمان بهزیستی و ادارات تابعه در سراسر کشور هیچ‌گونه خدمتی را به‌صورت غیر حضوری به مددجویان و دیگر شهروندان ارائه نمی‌دهند و تمامی خدمات ارائه شده در قالب مشخص و بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شوند.

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان بهزیستی کشور در پایان یادآور شد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشابه، ضمن خودداری از مساعدت و برای جلوگیری از سوء استفاده از عواطف نوع‌دوستانه مردم، سریعاً مراتب را از طریق سامانه ستاد خبری دفتر مرکزی حراست به شماره ۶۶۷۱۳۶۹۳ اطلاع دهند.