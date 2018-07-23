دشمن از دسترسی به مرزهای خوزستان ناامید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم استقبالی از سوی فرماندهی مرزبانی خوزستان برای خادمان حرم امام رضا (ع) با حضور حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، سردار عبدله نظرپور فرمانده مرزبانی خوزستان و کارکنان ستاد مرزبانی خوزستان در حسینیه شهید بیگدلی این فرماندهی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن زاده در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه کرامت و خیر مقدم خدمت خادمان حرم امام رضا (ع) در سخنانی به ذکر ویژگی و جایگاه والای امام رضا(ع) پرداخت و این امام را مایه فخر ایرانیان دانست.

وی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان مرزبانان خوزستان گفت: مرزبانان با تمام وجود و با ایثارگری و فداکاری حفاظت و حراست و ایجاد امنیت را بر عهده دارند که واقعا جای توفیق است.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: خوزستان دارای انواع مرز خشکی، دریایی و رودخانه ای است و امنیتی که خوزستان و به طبع تمام کشور دارد مرهون این هماهنگی و همدلی بین نیروها ی امنیتی و ایثار و فداکاری کارکنان مرزبانی است.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه اهواز بیان کرد: در تمام شرایط آب و هوایی و در هور و گرمای طاقت فرسا، مرزبانان خوزستان وظیفه خود را به خوبی و به زیبایی انجام می دهند برای همین دشمن امروز از مرزهای خوزستان نا امید شده و اینکه از مرزهای خوزستان بخواهد عبور و یا تحرکی داشته باشد ناامید است که با تلاش مرزبانان انشاءالله این ناامیدی بیشتر می شود.

وی در پایان از مرزبانان خوزستان که مسئولیت خطیر خود را به خوبی انجام می دهند تشکر کرد.