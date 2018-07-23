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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

امداد رسانی آستان قدس رضوی به نیازمندان سراسر کشور

امداد رسانی آستان قدس رضوی به نیازمندان سراسر کشور

مشهد- قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: این آستان اقدامات زیادی در حوزه خدمت به محرومان و امدادرسانی به نیازمندان در سراسر کشور انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید مرتضی بختیاری ظهر دوشنبه در مراسم اهدای ۸ هزار جهیزیه به زوج‌های جوان محروم در مشهد اظهار کرد:آستان قدس رضوی اقدامات بسیاری در حوزه خدمت به محرومان و امدادرسانی به نیازمندان با همکاری سایر نهادهای امدادرسان در سراسر کشور انجام داده و بسیاری نیز در حال انجام بوده که «طرح ولایت» با هدف تأمین جهیزیه نوعروسان محروم یک نمونه از این کارها است.

وی افزود: دین مبین اسلام به حل مشکلات مردم اهمیت بسیار زیادی داده  و رفع گرفتاری‌های نیازمندان جزو بزرگترین ثواب ها به شمار می رود و آستان قدس رضوی نیز در این راستا اقداماتی را به انجام رسانده است. 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: امام علی (ع) در عبادات خودشان نیز توفیق خدمتگذاری به مردم را از پروردگار متعال طلب می‌کردند و باید گفت توجه به فقرا و محرومان از صفات انبیاء و اوصیاست و محرومان عرصه امتحان برای توانمندان جامعه هستند.

بختیاری تاکید کرد: توجه به نیازمندان و رسیدگی به امور محرومان از سیره معصومین(ع) بوده به صورتی که حضرت علی (ع)شبانگاهان پس عبادت و مناجات به گره‌گشایی و کمک به نیازمندان اهتمام داشتند.

کد مطلب 4355073

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