امداد رسانی آستان قدس رضوی به نیازمندان سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر دوشنبه در مراسم اهدای ۸ هزار جهیزیه به زوج‌های جوان محروم در مشهد اظهار کرد:آستان قدس رضوی اقدامات بسیاری در حوزه خدمت به محرومان و امدادرسانی به نیازمندان با همکاری سایر نهادهای امدادرسان در سراسر کشور انجام داده و بسیاری نیز در حال انجام بوده که «طرح ولایت» با هدف تأمین جهیزیه نوعروسان محروم یک نمونه از این کارها است.

وی افزود: دین مبین اسلام به حل مشکلات مردم اهمیت بسیار زیادی داده و رفع گرفتاری‌های نیازمندان جزو بزرگترین ثواب ها به شمار می رود و آستان قدس رضوی نیز در این راستا اقداماتی را به انجام رسانده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: امام علی (ع) در عبادات خودشان نیز توفیق خدمتگذاری به مردم را از پروردگار متعال طلب می‌کردند و باید گفت توجه به فقرا و محرومان از صفات انبیاء و اوصیاست و محرومان عرصه امتحان برای توانمندان جامعه هستند.

بختیاری تاکید کرد: توجه به نیازمندان و رسیدگی به امور محرومان از سیره معصومین(ع) بوده به صورتی که حضرت علی (ع)شبانگاهان پس عبادت و مناجات به گره‌گشایی و کمک به نیازمندان اهتمام داشتند.