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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

جانشین انتظامی مازندران:

۹ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در نوشهر کشف شد

۹ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در نوشهر کشف شد

ساری - جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۹ دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان نوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی وجود انواع موتورسیکلت با حجم بالا در یکی از پارکینگ های شهرستان نوشهر، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نوشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه موفق شدند، پارکینگ این موتور سیکلت ها را که متعلق به فردی اهل و ساکن تهران بوده، شناسایی کنند.

سرهنگ مفخمی، افزود: با هماهنگی قضائی متهم به قاچاق دستگیر شد و در بازرسی از پارکینگ اختصاصی وی ۹ دستگاه موتور سیکلت با حجم های ۱۰۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ سی سی کشف شد.

وی ارزش ریالی موتورسیکلت های مکشوفه را ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: موتورسیکلت ها پس از تشکیل پرونده تحویل سازمان اموال تملیکی و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

 مفخمی شهرستانی در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است از مردم خواست برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه و سایر مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.

کد مطلب 4355077

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