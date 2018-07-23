یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در اهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده عصر امروز دوشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر ضمن تشکر از اعضا در جهت تحقق مصوبات، بر اجرای قطعی تصمیمات شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر گفت: حضرت معصومه برکت است ودر خصوص مسائل انقلاب ما مدیون او هستیم چرا که اگر شهر قم نبود و علما و فقها حضور نداشتند از انقلاب نیز خبری نبود و نظام ما از برکات حضرت معصومه (س) می باشد. ما باید شاکر آن حضرت و حضرت امام رضا (ع) که ولی نعمت ما هستند، باشیم و امروز به سبب ولادت حضرت معصومه (س) به منظور الگو سازی ، به عنوان روز دختران معرفی شده است.

وی گفت: معرفت ما نسبت به اهل بیت باید خوب باشد تا به تبع ان تاثیر گذاری مان نیز بالا باشد. چون انقلاب ما ارزشی است و لذا توجه به اهل بیت و ارزش های اسلامی جایش خالی است.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت :‌ یکی از اقدامات خداپسند و مورد قبول عامه، یادواره شهدای ارسباران است که به صورت منطقه ای برگزار می شود و این نشان از اتحاد و وحدت منطقه و ارزش گذاری به شهیدان فراتر از شهرستان است و شهرستان اهر موسس این یادواره بوده و اولین دوره آن با کیفیتی بسیار بالا در اهر برگزار شد و پس از برگزاری در شهرستان های ارسباران امسال نیز دوباره نوبت شهرستان اهر است که باید برگزار شود.

وی گفت: ضرورت دارد که به صورت جدی به این امر ورود گردد. شهدا قطب نما هستند و باید برای حفظ ارزش و حرمت شهدا موج ایجاد شود و برگزاری یادواره شهدا بر اندام بدخواهان لرزه می اندازد.

آیت اله حاجی زاده اظهار داشت که شورای فرهنگ عمومی سهم خود را باید در خصوص یادواره شهدای ارسباران ایفا نماید و کارگروهی در این خصوص به مسئولیت سپاه ناحیه اهر تشکیل یابد. علیرغم تلاش بدخواهان، نظام اسلامی به کار خود مشغول است و در این باره حفظ وحدت و هوشیاری و دقت و تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی ضرورت دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر در ادامه سخنان خود بحث احترام را فطری، دینی و انسانی دانست و بر ترویج و جاسازی فرهنگ احترام به قانون و مقررات تاکید کرد و گفت: احترام در تمامی زمینه ها اعم از احترام متقابل بین افراد، احترا م به والدین، احترام به قانون و حتی رعایت حقوق حیوانات در متون دینی مطرح شده و به طور گسترده آمده است و آیات متعددی در این خصوص وجود دارد بعد از مسئله توحید، بر احترام به والدین تاکید شده است.

وی با اشاره به رساله حقوقیه امام سجاد (ع)، رعایت و فرهنگ سازی تمامی حقوق انسانی را خواستار شد.