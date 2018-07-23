۵۰۰۰ پایگاه اوقات فراغت در استان مرکزی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امیدی روز دوشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی امور جوانان در شهرستان خمین، اظهار کرد: پیش بینی می شود طبق سنوات گذشته بیش از ۴۵ هزار نفر جذب فعالیت پایگاه های اوقات فراغت در سطح استان مرکزی شوند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت استان مرکزی قشر جوان است، افزود: شش درصد این جمعیت را قشر جوان شهرستان خمین تشکیل می دهد که با توجه به جمعیت این شهرستان ۲۱ درصد آن جوان هستند و از این تعداد ۵۲ درصد مردان، ۴۸ درصد زنان و ۷۴ درصد در شهر و ۲۶ درصد آن در مناطق روستایی سکونت دارند.

معاون امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به جمعیت جوان شهرستان خمین، نیاز است برای راه اندازی خانه جوان و ساماندهی سمن های این شهرستان و امور جوانان، اقدامات لازم برای تعیین مکان مناسب در این راستا مد نظر قرار گیرد.

امیدی ادامه داد: به ازای هر پنج هزار جمعیت جوان یک سمن باید ثبت شود و بیشترین سمن های استان مرکزی را شهرستان اراک و کمیجان به خود اختصاص داده اند و در شهرستان خمین شش سمن ثبت و دو سمن نیز در حال پیگیری برای راه اندازی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد سمن های ثبت شده در استان مرکزی ۵۱ سمن در زمینه های مختلف آسیب های اجتماعی، امور فرهنگی، ازدواج و اشتغال است، ادامه داد: ثبت ۷۰ سمن در این استان تا سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد.