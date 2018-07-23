عطایی:ازاعتبار والیبال ایران دفاع می کنیم/ هیچ دیدار آسانی نداریم

به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، بهروز عطایی بعد از برتری ۳ بر صفر مقابل کره جنوبی در گام دوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا اظهار داشت: برابر تیم کره ای بازی می کردیم که روز یکشنبه می توانست ۳ بر صفر چین را شکست دهد و با اشتباهات خودش باعث شد ۲ ست به تیم حریف بدهد. بازیکنان فشار لازم را روی تیم حریف آوردند و عملکردشان قابل قبول بود. امیدوارم این روند در بازی های بعدی هم ادامه داشته باشد.

وی درباره مرحله حذفی عنوان کرد: احتمالا ما دور بعد با تیم هند بازی می کنیم؛ اگرچه هنوز مشخص نیست. هند تیم خوبی است و من یکی از بازی های آنها را دیدم. قطعا فردا هم دیداری که حریف ما را مشخص می کند، خواهیم دید تا بیشتر به ما کمک کند. هیچ دیداری آسان نیست و همه مسابقات سخت است. ما می دانیم تیم قدرتمندی داریم و بر اساس شرایط خودمان والیبال بازی می کنیم. تیم های مقابل هم آنالیز می کنیم و سعی مان این است از داده های به دست آمده هم بهترین استفاده را ببریم.

سرمربی تیم جوانان درباره رقیبان اصلی ایران برای قهرمانی در آسیا تصریح کرد: چین، کره جنوبی و ژاپن قویترین رقبای ما هستند. هند هم فکر می کنم عملکرد خوبی داشته است. ما هم جزو قطب های والیبال آسیا هستیم و سعی می کنیم از اعتبار والیبال کشورمان دفاع کنیم.

عطایی در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای مغرور نشدن بازیکنانش دارد، گفت: قطعا در این رده سنی این مشکلات وجود دارد. خیلی از انرژی ما از این به بعد صرف این می شود که بازیکنان خودشان را در شرایط سخت ببینند. باید برای تمام دقایق بازی برنامه داشته باشیم. تیم های مقابل وقتی متوجه می شوند که نمی توانند مقابل ما بازی کنند، به نوعی بازی را رها می کنند. متاسفانه ما هم دچار این مشکل می شویم و بازی را در مواقعی فشار کار را کم می کنیم. برای ما مهم است که بازی ها را چطور ببریم. ما بازی به بازی جلو می رویم.