به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، مهدی قنادی مدیر کل دفتر تدوین استانداردها و خرید راهبردی خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با آی‌هینا برعدم ارجاع بیماران برای تهیه لوازم مصرفی و دارو تاکید کرد و افزود: گزارش‌های دریافتی خبر از ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و لوازم مصرفی دارد این در حالی است که طبق سیاست وزارت بهداشت بعد از اجرای طرح تحول سلامت، هیچ بیماری برای خرید لوازم مصرفی با هزینه شخصی خود نباید به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود.



وی ادامه داد: در صورت مشاهده و گزارشی مبنی بر هرگونه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان سازمان بیمه سلامت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.



مدیر کل دفتر تدوین استانداردها و خرید راهبردی خدمات سلامت بیمه سلامت ایران گفت: افراد در صورت تخلف بیمارستان‌ها می‌توانند موضوع را جهت پیگیری از طریق دفتر رسیدگی به شکایات، اداره نظارت، اداره کل استان‌ها و نماینده‌های ناظر مقیم بیمارستان شکایات خود را اعلام کنند.



دکتر قنادی با تاکید بر اینکه این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا شاهد چنین مواردی در بیمارستان‌ها نباشیم، بیان کرد: ضرر و زیان ناشی از ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان در صورت‌حساب بیمارستان لحاظ خواهد شد. حتی اگر بیمار به خدمتی نیاز داشت که در بیمارستانی موجود نبود از جمله ام آر آی، بیمار را باید در زمان بستری به محل ارجاع دهد و در صورت حساب بیمارستان لحاظ کند به طوری که این موضوع به هیچ وجه استثنایی ندارد.

