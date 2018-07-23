تدوین کتاب نقش ورزشکاران و جوانان استان مرکزی در دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امیدی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره سرداران و یک هزار شهید شهرستان خمین، اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان از اهمیت بسیار برخوردار است.

معاون امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعداد شهدای ورزشکار استان مرکزی در دفاع از حرمین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) افزایش یافته است، افزود: از ۲۵ شهید مدافع حرم استان مرکزی، تعدادی از آنها شهدای ورزشکار بوده اند که ثبت اطلاعات جدید از تعداد شهدای ورزشکار و تدوین کتاب نقش ورزشکاران در دوران دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: شهدای دوران دفاع مقدس با ایثار و رشادت، دلیرانه جنگیدند و به شهادت رسیدند، بنابراین مظلوم نمایی برای شهدا زیبنده گرامیداشت و یاد و خاطره آنها نخواهد بود.

معاون امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان کرد: یادواره های شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل های بعد از انقلاب و دفاع مقدس برگزار می شود، بنابراین کیفیت محتوای برنامه ها و اثر گذاری آن روی نسل جوان دارای اهمیت است.