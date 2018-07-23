خبرگزاری مهر - گروه استانها: رمضان واژه مقدسی که در قاموس فرهنگ دینی ما نقش بسته نشان دوست در بردارد؛ با واژه رمضان خودسازی و معرفت تداعی میشود چراکه رمضان یادآور حرکت و رسیدن به عنوان الهامبخش رشادت است.
یک روز رمضان نماد شجاعت و رشادت در مبارزه با نفس است و روز دیگر رمضان نشان از استقامت در برابر دشمن دارد؛ آری رمضان نشانی شهر خداست...
رمضان برای ما همیشه پر از خیروبرکت و الطاف خداوندی بوده؛ از رمضان ماه نزول قرآن در شبهای قدری که جان محمد(ص) لبریز از معجزه میشد تا شبهای عاشقی و از خود گذشتن و رسیدن به او در سال ۱۳۶۱..
آری حماسهآفرینان چه زیبا به دوست لبیک گفتند و بهسوی معبود پر کشیدند و با خضاب خون به وصال معشوق رسیدند و بهراستی عملیات رمضان سرشار از معجزه حضور آیات خداوند بود و لحظهلحظه دفاع مقدس مملو از امداد الهی و پر از عطر خدا...
سرهنگ علیاصغر صمیمی از رزمندگان دفاع مقدس که در عملیات رمضان حضورداشته از همرزمان خود میگوید، از شمیم بندگی و بندگان خاص خداوند که در تیرماه ۱۳۶۱ در جنوب ایران رمضان را در رمضان به نظاره نشستند.
حماسهآفرینان در رمضان، رمضان را ماندگار کردند و شبهای قدرش را قدر بخشیدند و آن زمان که فرشتگان برای محاسبه اعمال زمینیان فرود آمدند شهیدان رمضان بر فراز آسمان بال گشودند.
عملیات رمضان با رمز «یا صاحبالزمان ادرکنی» انجام شد
وی بابیان اینکه در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۱ عملیات رمضان با رمز «یا صاحبالزمان ادرکنی»، دریکی از محورهای عملیاتی به فرماندهی سردار سلیمانی انجام شد، گفت: در این عملیات رزمندگان استان همدان در قالب سه گردان و به استعداد یک تیپ رزمی ساماندهی شدند تا در جبهههای تفتیده جنوب به همراه رزمندگان سایر استانهای کشور در این عملیات شرکت کنند.
این رزمنده دفاع مقدس بابیان اینکه ۲۴ تیرماه ۱۳۶۱ همزمان با لیالی قدر، بزرگترین عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی ایران (عملیات رمضان) برای در هم شکستن توان رزمی دشمن متجاوز آغاز شد، گفت: غرش شیران ایرانی بر زمینی مسطح، در منطقهای بین رودخانه بزرگ کارون و شط العرب طنینانداز شد.
وی ادامه داد: دشمن تادندانمسلح شده بود و با ایجاد خاکریزهای مثلثی که در هرکدام سه مثلث دیگر تعبیهشده و بر سر هر مثلث ضد هوایی برای پیشگیری از عبور رزمندگان قرار داده بودند و میدانهای گوناگون مین که کارشناسان جنگی اسرائیل طراحی کرده بودند سیمخاردارهای رشتهای و حلقوی و همچنین کانالهایی به عرض و عمق ۴ متر و به طول چندین کیلومتر که فرانسویها احداث کرده بودند، در مقابل رزمندگان اسلام سد ایجاد کرده بود، اما غافل از این بود جوانانی که از سیمخاردارهای نفس خود گذشتهاند سیمخاردارهای دشمن نمیتواند، سد راه شود و باز نگه دارد.
وی در توضیح عملیات رمضان گفت: این عملیات در گرمای سوزان تابستان خوزستان و در لهیب گلوله و آتش شکل گرفت و رزمندگانی که دهان را بر زمین و نعمتهای آن بسته و بر آسمان گشوده بودند تا سیراب از باران رحمت او شوند دلهایشان قرص از مهر و پیوند الهی بود و تکیهبر لطف خداوند داشتند و در مقابل تجهیزات استراتژیک دشمن ازجمله دژ مرزی که برای جلوگیری از ورود رزمندگان ساختهشده و به انواع تانک و توپ و تیربار و سلاحهای سبک مجهز بود؛ ایستادند.
رزمندگان ما رعشه بر اندام دشمن انداخته بودند
سرهنگ صمیمی اظهار داشت: عملیات رمضان از دیدگاه دشمنان اهمیت خاصی داشت و به همین دلیل عراق را با استحکامات و حجم بالای سلاح و استراتژیها جنگی در زمین مسطح که امتیاز برای عراق محسوب میشد، پشتیبانی میکردند و ازآنجاکه رزمندگان ما رعشه بر اندام دشمن انداخته بودند اروپاییها در عملیات رمضان احساس خطر میکردند تا جایی که سناتور کولواتر آمریکایی در هنگام اجرای عملیات رمضان گفت جنگ ایران و عراق خطر بزرگی را گوشزد میکند و چنانچه ایران در این نبرد پیروز شود تمام خاورمیانه درگیر جنگ تمامعیار خواهد شد که ممکن است تبدیل به جنگ جهانی شود.
وی تأکید کرد: این عملیات از ۲۳ تیرماه ۱۳۶۱ تا ششم مرداد همان سال در چهار مرحله سنگین توسط یگانهای مختلف سپاه و ارتش در ماه رمضان و در لیالی قدر انجام و این عملیات تحت امر قرارگاه قدس در پایگاه زید انجام گرفت.
وی گفت: در این عملیات سپاه همدان سه گردان رزمی به استعداد یک تیپ به فرماندهی شهید علیرضا حاجی بابایی و جانشینی شهید حبیبالله مظاهری بهعنوان فرمانده محور و جانشین و گردان فتح به فرماندهی سردار شهید محمد دلاوری و جانشینی سردار عبدالمحمد مؤمنی که هر دو در این عملیات به فیض عظیم شهادت رسیدند و گردان نصر به فرماندهی نورعلیای و گردان خندق به فرماندهی حاج جعفر مظاهری به استعداد بیش از هزار نفر از پادگان قدس را به اهواز اعزام کرد.
سرهنگ صمیمی بابیان اینکه نقشه کامل و همهچیز از پیش تعیینشده بود که ناگهان اعلام کردند فرمانده گردان نصر بیمار شده و وضعیت مطلوبی برای ادامه راه ندارد، گفت: شهید علیرضا حاجی بابایی هم بهعنوان فرمانده محور و هم بهعنوان فرمانده گردان نصر برگزیده شد.
رزمندگان با شجاعت و اقتدار از سیمخاردارها و میدانها مین عبور کردند
وی بابیان اینکه وی مردانه ایستاد و مصمم و استوار به همزمان خود اطمینان داد که به دل بدراه ندهید چراکه ارادهای هست و شجاعت و غیرت و دشمن حسرت دیدن روزی را که تفنگهایمان بر زمین افتاده باشد با خود به گور خواهد برد، گفت: در شب عملیات رزمندگان با شجاعت و اقتدار از سیمخاردارها و میدانها مین عبور کردند و دل دشمن را به لرزه انداختند، اما زمین تاب گامهای استوار محمد دلاوری را نیاورد و در میدان مین شهید محمد دلاوری آسمانی شد و به فیض شهادت رسید.
وی بابیان اینکه علیرضا حاجی بابایی در میان امواج آتش دشمن که از ضد هوایی هم استفاده میکرد، در قامت علمدار، مردانه ایستاد و جنگید تا مورد اصابت گلوله ضد هوایی قرار گرفت و قبل از رسیدن به سنگرهای دشمن در شب قدر عارفانه وصال معبود را درک کرد، گفت: وی عروجی عاشقانه داشت.
وی بابیان اینکه شهید علیرضا حاجی بابایی فرماندهی جبهه میانی سرپل ذهاب را در غرب به عهده داشت، گفت: این شهید بزرگوار بارها به دوستان خود گفته بود من در غرب شهید نمیشوم بلکه شهادت من در جنوب کشور است و همانطور که گفته بود دوست دارم در خون خود بغلتم، در این عملیات به خون خود غلتید و به شهادت رسید.
سرهنگ صمیمی با اشاره به صداقت و یکرنگی رزمندگان اسلام ادامه داد: شهید حبیبالله مظاهری که عاشق شهید حاجی بابایی بود یک روز بیشتر دوری او را تاب نیاورد و به تأسی از حبیب دشت کربلا از شهدای این عملیات شد و پس از نبرد سنگین در جنگی نابرابر به شهادت رسید و اینگونه یکبار دیگر در دیباچه کتاب آزادی و آزادگی نام حبیب مظاهر دیگری در پیروی از سیدالشهدا ثبت شد.
پیکر مطهر سرداران شهید حبیبالله مظاهری و محمود نیکومنظری فرمانده پشتیبانی لشکر ۲۷ محمد رسولالله هنوز در آبهای کوشک در منطقه پاسگاه زید بهجامانده است وی بابیان اینکه پیکر مطهر سرداران شهید حبیبالله مظاهری و محمود نیکومنظری فرمانده پشتیبانی لشکر ۲۷ محمد رسولالله هنوز در آبهای کوشک در منطقه پاسگاه زید بهجامانده است، گفت: شمیم پیکر مطهر شهدای مفقودالاثر در سراسر جبههها عطرافشانی دارد.
وی بابیان اینکه بعد از عملیات رمضان تعدادی از رزمندگان برای بازگردان پیکر مطهر شهدا به منطقه رفتند، گفت: متأسفانه دشمن آب را در منطقه رها کرد و پیکرهای مطهر شهدا به همراه تانکها در باتلاقهایی که ایجاد شد فرورفت و دسترسی به آنها دیگر ممکن نبود.
سرهنگ صمیمی با یادی از یاران شهید و سختیهای عملیات رمضان ادامه داد: در عملیات رمضان رزمندگان اسلام در سختترین شرایط ایستادند و ماندند و مقاومت کردند و اگرچه در این عملیات به اهداف زمینی دست نیافتند اما خسارات شدیدی به دشمن وارد کردند بهگونهای که دشمن بهتلافی خسارات وارده شده که تاب نیاورد و به جنگ شهرها متوسل شد در روز قدس سال ۱۳۶۱ محل استادیوم قدس و اقامه نماز جمعه همدان را مذبوحانه بمباران کرد و بیش از صد نفر از نمازگزاران را به شهادت رساند.
وی بابیان اینکه دو روز بعد از حمله هوایی به شهروندان بیدفاع همدان، شهید سرفراز امیر خلبان عباس دوران درحالیکه قرار بر تشکیل اجلاس سران کشورهای متعهد در عراق بود بغداد را بشدت بمباران کرد، گفت: این اقدام شجاعانه شهید امیر خلبان عباس دوران باعث شد که این نشست به هم بخورد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس بابیان اینکه از آنسو دهها نفر از رزمندگان اسلام در عملیات رمضان از دژ مرزی ایران تا پاسگاه زید به فاصله ۱۰ کیلومتر وارد خاک عراق شدند و تا پشت دیوارهای شهر بصره و کانال پرورش ماهی پیشرفت کردند، گفت: رشادت رزمندگان در این عملیات در حافظه تاریخ ایران ماندگار است.
۱۲۲ نفر از رزمندگان همدانی به فیض شهادت رسیدند
وی بهمرور خاطراتش با همزمان شهیدش پرداخت و درحالیکه اشکی بر گونههایش جاری بود، گفت: در عملیات رمضان سرداران و علمداران استان همدان ازجمله شهید علیرضا حاجی بابایی، شهید حبیبالله مظاهری، شهید محمود نیکومنظری، شهید اسلامیان، شهید محمد دلاوری و شهید عبدالمحمد مؤمنی و درمجموع ۱۲۲ نفر از رزمندگان همدانی به فیض عظیم شهادت رسیدند.
سرهنگ علیاصغر صمیمی عملیات رمضان را رقص آتش در سنگرها توصیف کرد و گفت: عملیات رمضان طوفان ترکش و خمپاره و رقص آتش در سنگرها بود که با آن نام سرداران قراویز و بازی دراز و تعداد زیادی از جوانان همدانی ماندگار شد اما در کنار این نامهای مقدس، نام بلند دارالمؤمنین و پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین «همدان» جاودانه بر تارک این سرزمین میدرخشد چراکه در اولین و بزرگترین عملیات برونمرزی مردان انصارالحسین و انصارالمجاهدین استوار ایستادند و در سختترین شرایط جنگی و نظامی از ارزشها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.
نام همدان بانام سرداران و ۸ هزار شهید دفاع مقدس عجین شده و اینها همان شهدای گرانقدری هستند که به این خطه شرف و آبرو بخشیدند و در همین راستا برگزاری یادواره سرداران شهید و شهدای روزهدار عملیات رمضان با سخنرانی سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس طی پنج شنبه هفته جاری بار دیگر آن دوران را مرور خواهد کرد.
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